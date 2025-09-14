El despliegue de Indra

Hizo mención a ello el director general de la agencia Sekuens, David González, en el encuentro empresarial con el presidente de Indra, Ángel Escribano, el ... pasado martes en la Cámara de Comercio de Oviedo. Estos días atrás el Gobierno de Emmanuel Macron envió una instrucción a todos los hospitales de la vecina y agónica Francia para que se prepararan ante la posibilidad de una gran guerra en Europa antes de marzo de 2026. El sistema de atención sanitaria, por mandato del Ejecutivo galo, tendría que tener lista toda su infraestructura para afrontar un escenario de miles de heridos como consecuencia del estallido de un conflicto bélico. La tensión en el continente alcanzó su cota más alta esta misma semana con la intrusión de drones rusos sobre Polonia, en el mismo territorio donde se encendió la mecha de la segunda Guerra Mundial. Es imposible vaticinar ahora mismo lo que nos depara la alocada convulsión a la que está siendo sometida el planeta, con Europa en el centro del huracán, manifestando su debilidad y sufriendo el desgaste de la impotencia.

Ante esa deriva, con la velocidad en la que discurren los acontecimientos y la ambigüedad mediante que a diario expresa el 'aliado' norteamericano, el rearme rápido pasa a ser una imperiosa necesidad simplemente para poder defendernos de una ofensiva sanguinaria. En esa decisión no caben los debates estériles y ni siquiera la confianza o la esperanza, dejando transcurrir el tiempo. Hay que pensar que otros ya tienen recorrido ese camino, mientras nosotros hemos quedado desnudos en la fragilidad.

En esa tesitura, el despliegue que prevé acometer Indra en Asturias para reforzar la capacidad de defensa y seguridad es encomiable. Su presidente Ángel Escribano, desde la consideración de esta región como «tierra de oportunidades», dejó plasmada esta semana la expansión que tiene proyectada la compañía a partir de la adquisición de la planta de Felguera Construcciones Mecánicas en Gijón. 'El Tallerón', la emblemática joya de la corona de Duro Felguera, estrena un nuevo capítulo de su historia pasando a ser punta de lanza de la carrera armamentística de la multinacional tecnológica española, que se ha marcado como objetivo convertirse en el campeón de la industria de la defensa en Europa.

Con Indra se abre la puerta a la reindustrialización real de Asturias a partir del renacimiento de un sector tradicional fuertemente arraigado en la comunidad autónoma, que también sufrió los embates de la gran reconversión de los noventa. El plan de Indra es palpable, se toca, indudablemente marcado por un riesgo indeseable que lleva a tener que blindar la preservación de la paz de manera acelerada. En el plazo de un año, el grupo empresarial, a través de la filial recientemente creada Land Vehicles, prevé empezar a producir los primeros carros de combate con el ensamblaje final de los vehículos 8x8 que construye Santa Bárbara Sistemas en la fábrica de Trubia. En 'El Tallerón', la compañía concentrará su fabricación y la actividad innovadora que lleva desempeñando desde 2010 en el laboratorio de software para el control del tráfico aéreo en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Medio millar de empleos en producción y cerca de trescientos en conocimiento.

Pero además, el planteamiento de Indra va mucho más allá de esta localización, pues su desembarco llega a las cuencas, pone la vista en Oviedo, viene acompañado de las iniciativas vinculadas al sector del grupo Escribano, uno de sus accionistas, y tiene un impacto colateral del que carecen otros proyectos en cartera anunciados a bombo y platillo en esta región, como es la generación de un amplio ecosistema en torno a su actividad de carácter multidisciplinar. El acuerdo con Hunosa para emplazar el circuito de ensayos de los blindados, la ubicación en la antigua fábrica de La Vega de un centro de innovación y el impulso de toda una red de empresas colaboradoras con raíces en Asturias son apéndices de un plan con los plazos claramente acotados, que coloca a la región a la cabeza de la industria de la defensa. La suma con Santa Bárbara y Rheinmetall, presentes en Trubia, no tiene parangón.

Indra solicitó al Gobierno asturiano la tramitación de su plan como proyecto estratégico para agilizar los procesos administrativos y urbanísticos a los que se tiene que someter y acceder, de manera prioritaria, a la financiación correspondiente. Hay que dar por hecho que en el Principado no se pondrá traba burocrática alguna a la apuesta de la empresa, mayoritariamente en manos del holding público SEPI, que pueda demorar el desarrollo de la actividad en toda su dimensión. El carácter estratégico en este caso es incuestionable. Absolutamente diferencial a los que se han venido presentando hasta ahora. Es más, su reconocimiento debería ser extensible a todo el tejido empresarial que acompañará a Indra en la configuración de una cadena de valor clave para el resurgir industrial de Asturias.