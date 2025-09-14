El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El despliegue de Indra

El desembarco de la empresa en Asturias conlleva un proceso de reindustrialización real. El carácter estratégico del proyecto debería ser extensible a todo el ecosistema empresarial que le acompaña

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Hizo mención a ello el director general de la agencia Sekuens, David González, en el encuentro empresarial con el presidente de Indra, Ángel Escribano, el ... pasado martes en la Cámara de Comercio de Oviedo. Estos días atrás el Gobierno de Emmanuel Macron envió una instrucción a todos los hospitales de la vecina y agónica Francia para que se prepararan ante la posibilidad de una gran guerra en Europa antes de marzo de 2026. El sistema de atención sanitaria, por mandato del Ejecutivo galo, tendría que tener lista toda su infraestructura para afrontar un escenario de miles de heridos como consecuencia del estallido de un conflicto bélico. La tensión en el continente alcanzó su cota más alta esta misma semana con la intrusión de drones rusos sobre Polonia, en el mismo territorio donde se encendió la mecha de la segunda Guerra Mundial. Es imposible vaticinar ahora mismo lo que nos depara la alocada convulsión a la que está siendo sometida el planeta, con Europa en el centro del huracán, manifestando su debilidad y sufriendo el desgaste de la impotencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El despliegue de Indra

El despliegue de Indra