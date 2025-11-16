El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A doscientos por hora

El error contenido en el plan ferroviario de alta velocidad de la Comisión Europea, además de la falta de rigor y seriedad que recuerda al caso de los trenes que no cabían por los túneles, es una muestra más de la indiferencia gubernamental con Asturias

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Da la impresión, ojalá sea equivocada, que la manifestación del 17-0 en Oviedo desde la estación del norte hasta la Escandalera no pasó de ... ser un desfogue colectivo de ese día contra un agravio descomunal que seguirá prolongándose en el tiempo. Transcurrido un mes de la movilización, la llama va perdiendo fuerza, la unidad se va resquebrajando y la encendida discusión con el Ministerio de Transportes se va quedando de Pajares hacia dentro, con apenas acción en Madrid que mantenga vivo el clamor de una región por una discriminación flagrante. Así que nos tocará continuar pagando el canon más caro del país durante unos cuantos años más, en la Magdalena y en Adanero, por recorrer los 470 kilómetros de carretera de Asturias a la capital de España. El dictamen de la Comisión Europea declarando ilegal la prórroga del peaje pasa a convertirse, de lleno, en un asunto sobre el que tendrá que dictaminar los tribunales para hacer desaparecer las barreras, salvo que alguien tenga antes la ocurrencia de ir a una bonificación total hasta la solución definitiva. Salvo sorpresa, no parece que el actual Gobierno tenga en mente tal posibilidad a tenor del tratamiento que está recibiendo esta región de los prebostes que mandan en la Administración central. En Castilla y León, el Ejecutivo autonómico baraja aplicar el descuento a los residentes en la comunidad al entrar y salir de Asturias por la autopista del Huerna. Sería el colmo que al final fuéramos los asturianos los únicos que apoquináramos por usar la AP-66.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

