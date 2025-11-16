A doscientos por hora

Da la impresión, ojalá sea equivocada, que la manifestación del 17-0 en Oviedo desde la estación del norte hasta la Escandalera no pasó de ... ser un desfogue colectivo de ese día contra un agravio descomunal que seguirá prolongándose en el tiempo. Transcurrido un mes de la movilización, la llama va perdiendo fuerza, la unidad se va resquebrajando y la encendida discusión con el Ministerio de Transportes se va quedando de Pajares hacia dentro, con apenas acción en Madrid que mantenga vivo el clamor de una región por una discriminación flagrante. Así que nos tocará continuar pagando el canon más caro del país durante unos cuantos años más, en la Magdalena y en Adanero, por recorrer los 470 kilómetros de carretera de Asturias a la capital de España. El dictamen de la Comisión Europea declarando ilegal la prórroga del peaje pasa a convertirse, de lleno, en un asunto sobre el que tendrá que dictaminar los tribunales para hacer desaparecer las barreras, salvo que alguien tenga antes la ocurrencia de ir a una bonificación total hasta la solución definitiva. Salvo sorpresa, no parece que el actual Gobierno tenga en mente tal posibilidad a tenor del tratamiento que está recibiendo esta región de los prebostes que mandan en la Administración central. En Castilla y León, el Ejecutivo autonómico baraja aplicar el descuento a los residentes en la comunidad al entrar y salir de Asturias por la autopista del Huerna. Sería el colmo que al final fuéramos los asturianos los únicos que apoquináramos por usar la AP-66.

En esta región, en materia de infraestructuras estatales, vamos a través de los hechos y de los errores de boicot en boicot. Hasta se podría llegar a concluir de que en la sede del paseo de la Castellana, 67, en Nuevos Ministerios, hay personas que participan de un complot para impedir que esta comunidad autónoma siga recibiendo recursos para avanzar en la modernización de sus comunicaciones por considerar que tienen escasa rentabilidad económica y social y porque tampoco generan rédito electoralmente. Esa situación se puede extender a todo el Noroeste español, pero la asfixia que está sufriendo Asturias es ya de juzgado de guardia. La conjura viene de atrás, acumulada por los gobiernos que estuvieron en manos también del PP, pero ahora sus consecuencias se acrecientan en la comparativa con otros territorios que resultan más beneficiados por el trato de favor que reciben de quienes tienen el poder de decidir y la obsesión por conservarlo. Una actitud que llega incluso hasta el engaño y el desprecio. Flaco favor se está haciendo a la clase política asturiana con ello, especialmente a los correligionarios, pues el descrédito se acrecienta. No hay peor manera de llegar a las urnas que envuelto de frustración y desconfianza.

Una prueba más de ello es el último plan sobre la alta velocidad presentado por la Comisión Europea para impulsar las inversiones de las autopistas ferroviarias en el continente. Como publicó este periódico, el documento, sorprendentemente, traza las líneas con códigos de colores dependiendo de su actual situación. Y he aquí que los tramos asturianos del Corredor Atlántico, según el plan, están suficientemente preparados y no requieren intervención. Los trenes entre Gijón y Oviedo resulta que ya superan los 200 kilómetros por hora y de Lena a Oviedo alcanzarán tal velocidad en 2030. Por lo tanto, quedan descartados, a tenor de la autoridad comunitaria, del conjunto de prioridades para completar la red transeuropea. Una burla en toda regla cuando lo que tenemos de Gijón a Campomanes es el tren del chacachá. A sesenta una buena parte del trayecto. De cien no pasa.

El documento en cuestión deja claro que la actualización se realiza en base a los datos ofrecidos por los respectivos gobiernos. Si es así, resulta vergonzoso que del Ministerio de Transportes haya sido enviado a Bruselas una radiografía de ese calibre en lo que respecta al estado ferroviario de esta comunidad. El Principado ha pedido al departamento de Óscar Puente una rectificación inmediata para que se corrija el error contenido en la información, pero la equivocación, de mano, entraña la escasa importancia que tiene Asturias en los despachos ministeriales. Además de una escandalosa falta de rigor y seriedad, que recuerda el caso de los trenes que no cabían por los túneles, es otra muestra de la indiferencia.

En el fondo se halla la decisión no escrita de que a esta comunidad, en lo que respecta a las comunicaciones, hay que ponerla a secar después del desembolso que realizó la Administración del Estado en la construcción de la variante de Pajares, cerca de cuatro mil millones de euros, incluidos los sobrecostes. Con ello hemos agotado la cuota. Da igual que salgamos en manifestación y colguemos la pancarta a las puertas de Moncloa, porque el Huerna continuará como está, el ancho europeo no llegará nunca a El Musel, los camiones tendrán que caleyear hasta el puerto si se prohíbe el paso por Cuatro Caminos, seguiremos contratando estudios para el plan de vías y el metrotrén continuará siendo el 'túnel negro de la buena pipa'.