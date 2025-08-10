Sin enchufe, nada

La energía es el alma del progreso. La capacidad de producción, la facilidad para su acceso y el funcionamiento del servicio son determinantes para la ... competitividad económica y la prosperidad. No se descubre nada con ello, pero sí se trata de incidir en que cualquier carencia o insuficiencia en alguna de sus eslabones supeditan el desarrollo de un territorio. Asturias, en estos momentos, no dispone de las condiciones suficientes para afrontar su reindustrialización con la dimensión que se pretende porque no tenemos donde enganchar la luz. El déficit existente en la red es un problema mayúsculo, de lejos mayor que el resto de obstáculos que se vienen denunciando cuando nos referimos al apoyo de las empresas y de los proyectos de inversión, véase la burocracia, la fiscalidad o la financiación. Si antaño eran las comunicaciones las que dificultaban el despliegue de actividad, ahora es el abastecimiento eléctrico. En materia de infraestructuras de carreteras, por tren y portuarias queda aún mucho por hacer, como la supresión del peaje del Huerna, el corredor ferroviario con El Musel o la recuperación de la autopista del Mar. Pero ninguna de ellas tiene en estos momentos tanta importancia como la garantía de suministro energético.

Si hay una pancarta que extender en Asturias en favor de la industria es precisamente la de la exigencia de ¡energía ya! Tal como está el servicio, jamás Arcelor podría concluir su plan verde con la electrificación de su producción. Asturiana de Zinc ya tiene impedimentos para crecer y sería muy difícil, por ejemplo, que se instalara en Asturias una fábrica de coches. Da igual que se nos llene la boca con grandes manifestaciones de interés y superproyectos para la ZALIA o en el puerto gijonés, si luego no podemos ni poner el contador del consumo eléctrico a la puerta de la factoría. Es inútil hablar del renacimiento industrial si no tenemos una planificación en inversiones energéticas creíble. Quién puede comprar una parcela en la zona logística si solo te ofrecen luz de obra y la construcción de la subestación se aplaza otros dos años más como mínimo.

Es cierto que hay previstas actuaciones, aunque ninguna de ellas es suficiente para resolver el déficit del sistema. Recientemente, el Gobierno estatal dio luz verde a la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Grado con una inversión superior a los 70 millones de euros, que permitirá la estabilización de la red en la línea de alta tensión que conecta Galicia y Asturias, básica para la distribución de la electricidad producida por los parques eólicos del Occidente de la región. El proyecto responde al programa antiapagones para evitar descompensaciones en el sistema, en este caso fundamental después de que equivocadamente se decidiera desmantelar de manera apresurada las centrales térmicas asturianas. Y hace poco más de una semana, el Principado anunció el inicio de la tramitación de la subestación de Cardoso, en la zona de Tamón, llamada a ser uno de los pilares del nuevo anillo eléctrico del área central de la comunidad autónoma. La subestación será ejecutada por Redeia con más de 26 millones de desembolso y tardará al menos dos años en estar lista. Indudablemente son pasos, pero urge la elaboración de un plan por el dueño de los cables y administrador de todo el sistema, Red Eléctrica Española, que solvente el grave problema de infraestructura que sufrimos en Asturias.

Hay que elevar la presión política y social. De la misma manera que se tiene que revisar la planificación nacional ante las circunstancias geopolíticas y la imperiosa necesidad de conseguir la mayor autonomía energética posible.

Por ello hay que saludar de forma positiva la decisión del Gobierno de Sánchez a posibilitar una prórroga del cierre de las centrales nucleares, aunque sea un nuevo guiño a las formaciones nacionalistas catalanas. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a petición de las compañías, se abrió a aplazar los desmantelamientos, el más cercano en el calendario el de Alcaraz en 2027, en Extremadura, si se cumplen tres condiciones: seguridad de suministro, seguridad para las personas y que no suponga mayor coste para la ciudadanía. El PSOE abandona la posición cerril para adentrarse en el camino de la sensatez y del sentido común. El mantenimiento de la dieta nuclear no se riñe con el modelo energético de mayoría renovable. Es más, lo blinda, contribuyendo a garantizar el abastecimiento, la estabilidad de los precios y, sobre todo, la independencia. Las consecuencias de los arrebatos ideológicos en esta materia han venido demostrando que las acabamos pagando todos.