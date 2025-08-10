El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sin enchufe, nada

Es inútil hablar de renacimiento industrial en Asturias si no se elabora urgentemente un plan de suministro energético creíble. El déficit que padecemos es el mayor obstáculo para el emplazamiento empresarial

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La energía es el alma del progreso. La capacidad de producción, la facilidad para su acceso y el funcionamiento del servicio son determinantes para la ... competitividad económica y la prosperidad. No se descubre nada con ello, pero sí se trata de incidir en que cualquier carencia o insuficiencia en alguna de sus eslabones supeditan el desarrollo de un territorio. Asturias, en estos momentos, no dispone de las condiciones suficientes para afrontar su reindustrialización con la dimensión que se pretende porque no tenemos donde enganchar la luz. El déficit existente en la red es un problema mayúsculo, de lejos mayor que el resto de obstáculos que se vienen denunciando cuando nos referimos al apoyo de las empresas y de los proyectos de inversión, véase la burocracia, la fiscalidad o la financiación. Si antaño eran las comunicaciones las que dificultaban el despliegue de actividad, ahora es el abastecimiento eléctrico. En materia de infraestructuras de carreteras, por tren y portuarias queda aún mucho por hacer, como la supresión del peaje del Huerna, el corredor ferroviario con El Musel o la recuperación de la autopista del Mar. Pero ninguna de ellas tiene en estos momentos tanta importancia como la garantía de suministro energético.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  10. 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sin enchufe, nada

Sin enchufe, nada