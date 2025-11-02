El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel Castaño
Viento de nordeste

El espejo de Marqués

Al presidente Barbón la confrontación como táctica seguramente le saldrá más rentable que asumir los dictados de un gobierno central en proceso de desgaste, que está demostrando su desamor a Asturias

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Resultó conmovedor e interesante el tributo que se le hizo al expresidente Sergio Marqués con la inauguración de la calle que lleva su nombre en ... Cimavilla. En el homenaje participó un presidente socialista y una alcaldesa de Foro, los dos de partidos distintos al que fuera militante el recordado servidor público gijonés, que convirtieron el acto en una apología de la dignidad política y del consenso. Las intervenciones sobre la figura de Marqués de Carmen Moriyón y de Adrián Barbón fueron sentidas y apropiadas. Ambas permanecen plasmadas en las páginas de este periódico para su consulta en la hemeroteca. Ya saben aquello de que las palabras si no quedan escritas al final se las acaba llevando el viento.

