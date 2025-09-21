El estado del pim, pam, pum

Tal parece una contradicción, pero también es producto de ello. Cuando el ejercicio de la política ha pasado a ser denostado, resulta que levanta tanta ... pasión como el propio fútbol y se convierte en asunto central de las tertulias, el tema del pim, pam, pum de cualquier conversación, sea pública o privada, para que luego se diga que ha perdido interés por cansino lo que cuecen nuestros representantes. La política en este país se ha convertido en un espectáculo de masas, el deporte nacional por antonomasia, donde no cabe la moderación, o eres blanco o negro, de un equipo o de otro, sin puntos de encuentro. Desde los atriles, las redes sociales y las comparecencias en los medios se pasa a ocupar el 'share' de la mañana a la noche, apelando a las emociones con discursos radicales, armando relatos para tapar, en el fondo, la realidad de la acción política de este país, cual es la incapacidad para resolver los problemas de quienes confiaron en ellos con sus votos. La polarización es un drama para la ciudadanía. Su extremada representación, un riesgo para la democracia.

Dicho esto, a nivel doméstico, la semana en la que entramos tiene como cita de primer orden el debate sobre el estado de la región. El acontecimiento, desde el punto de vista político, goza de tanta importancia como la sesión parlamentaria para la aprobación de los presupuestos, pues supone el mayor testeo que se puede realizar a la tarea de un gobierno y, por supuesto también, a la fuerza de la oposición. Suele suceder, tampoco se espera otra cosa distinta, que la visión sobre la situación de la comunidad autónoma no coincida y que el gobernante de turno vea una fuente con luces de colores donde los rivales únicamente divisan el túnel del Negrón. No deja de ser la teatralización de esa polarización de la vida. Hasta incluso puede que la discusión discurra por los cerros de Úbeda, tocando aspectos que no van a arreglar porque se salen fuera de las competencias, pero que entran dentro del rearme ideológico en un escenario sin grises, con el centro muerto. Si es así, habrá que lamentar que el debate sobre el diagnóstico de Asturias acabe siendo una extensión del Parlamento estatal bajo las directrices de las huestes madrileñas y la dominación del catalanismo. Eso sí, en aquellas cuestiones que nos afectan y que condicionan nuestro futuro como comunidad, sea por financiación o por infraestructuras, lo exigible es ir unánimemente de la mano para presionar en la Moncloa, con pancarta si cabe. Lo contrario supondría una decepción más y un acto de deslealtad hacia los asturianos. El caso del peaje ilegal de la autopista del Huerna es flagrante.

Por otro lado, no cabe duda de que la región, hoy, es distinta a la que había al arrancar el presente siglo y, sin ir más lejos, antes de que sufriéramos el ataque del coronavirus, sobre todo en lo que respecta a su situación económica y social. El cambio es evidente, pero a ojos del sufrido ciudadano se sigue padeciendo un cúmulo de problemas que los administradores están siendo incapaces de resolver y no, precisamente, por desinterés. Se aprueban planes, pero se falla en su gestión. Los presupuestos se arrastran de un año a otro sin llegar a su cumplimiento. Una cosa es el BOPA y otra bien distinta la realidad. Cuando más funcionarios tenemos, mayor papeleo se amontona. La ventanilla única es una ficción. Se digitalizan los procesos incrementando los enredos. Se declara la guerra a la burocracia y la propia burocracia responde a la batalla levantando más barreras. La víctima, el administrado. El joven pendiente de que le paguen la ayuda al alquiler, el paciente que aguarda meses y meses por una consulta o una operación, el dependiente que lleva más de un año esperando para cobrar la prestación, el bono social sin pagar, el emprendedor que no acaba de recibir la subvención, la empresa que únicamente encuentra trabas para instalarse o crecer, el ganadero que pierde su ganado por los ataques del lobo sin solución, las carreteras sin arreglar, una autovía minera con las rayas borradas por la que se circula a palpo, las dependencias judiciales con goteras… En fin.

Y luego está la mutación que mencionaba en la tarta del PIB, que no deja de ser preocupante por el lado de la industria. Podemos presumir de que hemos logrado alcanzar este verano el menor nivel de paro de las últimas dos décadas. Rozamos los 400.000 ocupados, un dato indiscutiblemente positivo, pero que no refleja la crisis de fondo que estamos padeciendo. Las condiciones de ese empleo no son las mismas. Se está produciendo una brecha intergeneracional peligrosa, que condiciona nuestro futuro como región. No podemos caer en la trampa de la turistificación de la economía. En la industria nos estamos jugando el cocido, la viabilidad de la comunidad autónoma. Si hay que crear plataformas, la primera debería ser en defensa de la actividad, reclamando la reindustrialización. El enchufe de la luz es la necesidad más imperiosa. Está bien la idea de convertir el paraíso en un refugio climático, pero mejor sería el refugio de la industria. Y ya, por pedir, libre de armas arrojadizas, sin crispación.