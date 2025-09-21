El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Castaño
Viento del nordeste

El estado del pim, pam, pum

Esta semana se celebra el debate sobre la región, en el que sería deseable que no se convirtiera en la teatralización de la polarización política, con un diagnóstico de Asturias como extensión del parlamento estatal bajo las directrices de las huestes madrileñas y la dominación del catalanismo

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Tal parece una contradicción, pero también es producto de ello. Cuando el ejercicio de la política ha pasado a ser denostado, resulta que levanta tanta ... pasión como el propio fútbol y se convierte en asunto central de las tertulias, el tema del pim, pam, pum de cualquier conversación, sea pública o privada, para que luego se diga que ha perdido interés por cansino lo que cuecen nuestros representantes. La política en este país se ha convertido en un espectáculo de masas, el deporte nacional por antonomasia, donde no cabe la moderación, o eres blanco o negro, de un equipo o de otro, sin puntos de encuentro. Desde los atriles, las redes sociales y las comparecencias en los medios se pasa a ocupar el 'share' de la mañana a la noche, apelando a las emociones con discursos radicales, armando relatos para tapar, en el fondo, la realidad de la acción política de este país, cual es la incapacidad para resolver los problemas de quienes confiaron en ellos con sus votos. La polarización es un drama para la ciudadanía. Su extremada representación, un riesgo para la democracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  4. 4

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  5. 5

    Cazas de la OTAN sobrevuelan Polonia para evitar más incursiones de drones rusos
  6. 6 Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería
  9. 9

    Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»
  10. 10 María Pérez, cuatro veces campeona mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El estado del pim, pam, pum

El estado del pim, pam, pum