El fuego y el Estado

Los incendios vuelven a evidenciar tres grandes problemas: la falta de prevención, de coordinación y del principio de autoridad. La respuesta ante las emergencias no ha sido resuelta con la creciente federalización del país

Ángel M. González

Gijón

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Con una de las mayores devastaciones por el fuego de los últimos treinta años, se ha vuelto a reproducir la misma discusión que se produjo ... con todas las calamidades sufridas por este país desde el estallido de la crisis del coronavirus por los graves déficits existentes en tres materias principalmente: la prevención, la coordinación y el principio de autoridad. El sistema de cogobernanza que se ensayó durante la pandemia, con errores y aciertos, resulta imposible su aplicación por el nivel de polarización política en la que hemos caído. Cualquier problema que surge, desde el más nimio, se convierte en fuente de confrontación.

