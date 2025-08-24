El fuego y el Estado

Con una de las mayores devastaciones por el fuego de los últimos treinta años, se ha vuelto a reproducir la misma discusión que se produjo ... con todas las calamidades sufridas por este país desde el estallido de la crisis del coronavirus por los graves déficits existentes en tres materias principalmente: la prevención, la coordinación y el principio de autoridad. El sistema de cogobernanza que se ensayó durante la pandemia, con errores y aciertos, resulta imposible su aplicación por el nivel de polarización política en la que hemos caído. Cualquier problema que surge, desde el más nimio, se convierte en fuente de confrontación.

Una confrontación que se vuelve más inquietante aún cuando se trata de catástrofes que llevan consigo pérdidas humanas y materiales de grandes proporciones, como los que hemos visto con la covid, la dana, el volcán de la Palma o ahora los incendios. El uso político que se acaba haciendo de las tragedias se traduce en un combate sin cuartel, atroz a ojos de la propia ciudadanía. Y la inquietud se genera porque esa guerra entre partidos y administraciones, para mayor desgracia, suele acabar en nada. Con los problemas de fondo sin resolver, abonados a esperar a que ocurra otro nuevo desastre.

Con los incendios resucita el mismo debate que surge cada vez que se queman los montes, poniendo de manifiesto que lo que se ha ido haciendo, o diciendo que se hace, en la lucha contra el fuego, es a todas luces insuficiente. Es más, el triunfo del conservacionismo lleva consigo un efecto perverso cuando el afán por la preservación impide las labores de protección medioambiental, con el amparo de las administraciones. A la vez que los bosques invadidos de maleza son ocupados por los lobos se facilita también que sean devorados por las llamas.

Aunque se atribuya a la despoblación, a los pueblos vaciados por la paulatina aniquilación de la economía agraria y ganadera, ello no puede eximir de responsabilidad el absoluto abandono en el que se encuentran los montes. La prevención se inicia ahí, con la limpieza y los cortafuegos. Y ahí es donde se tienen que dedicar más recursos, teniendo en cuenta de que se trata de una tarea colectiva, implicando a todas las administraciones y facilitando, por ejemplo, que allí donde las agrupaciones vecinales soliciten la devolución de los montes comunales se haga con agilidad y la suficiente garantía de conservación.

Pirómanos e incendiarios han existido siempre. Y seguirán actuando. Es imposible evitar que haya desalmados como el que provocó el incendio en la aldea somedana de Perlunes que estuvo a un tris de arrasar el pueblo entero. No se pueden colocar cámaras en las montañas y las campañas de concienciación para algunas mentes es labor inútil.

Por muchos controles que se hagan para impedirlo, habrá alguien en cualquier momento que active la chispa. Ni a sabiendas de que el castigo puede ser duro, renuncian a ello. Por lo tanto, no cabe otra alternativa que la acción preventiva sobre el terreno para que el daño sea lo más leve posible.

Falla la prevención, hasta el punto de que hay quien echa de menos la tarea del antiguo Icona, pero más escandalosa está siendo la coordinación en la extinción de los incendios entre el Gobierno central y las instituciones autonómicas. Como se puso de manifiesto en anteriores adversidades, existe un agujero en la cooperación ante situaciones de emergencia a escala nacional, que no ha sido resuelto con la creciente federalización del país. Si alguna lección se puede extraer de las crisis que hemos padecido en esta última década, es que necesitamos un Estado más fuerte, sólido y con mayor y mejor capacidad de respuesta que el que tenemos. Lo hemos ido vaciando de competencias en favor de las autonomías y las autonomías se ven incapacitadas de actuar cuando las circunstancias se vuelven extremas.

La ola de incendios que asola España ha evidenciado, como ocurrió con las terribles inundaciones de Valencia, la carencia del principio de autoridad. No existe un sistema estatal de emergencias que pueda ejercer la misión de coordinar los recursos de todas las administraciones ante aquellos desastres que desborden las capacidades de las regiones y sus límites geográficos. ¿Con quién nos ponemos de acuerdo para actuar cuando Asturias tiene que apagar un fuego procedente de León?

En el Principado presumimos de la estructura jerárquica existente en los servicios de emergencias, para combatir las llamas o hacer frente a cualquier otra calamidad sobrevenida. Pero el problema es que el grave desajuste que padece este país, derivado de un diseño de Estado incompetente, donde ni siquiera se sabe a quién se le puede pedir cuentas ante una gestión calamitosa, nos acaba arrollando a todos. Al final, se puede concluir que cuando los políticos se destrozan mientras se queman las posesiones lo que hacen, en el fondo, es eludir sus responsabilidades por el fracaso estrepitoso de una organización territorial plagada de disfunciones.