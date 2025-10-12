El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El gran cierre

En Gijón, en Oviedo, en Avilés se cuentan por decenas los locales comerciales que se van quedando vacíos. Hay que proteger a las tiendas como se debe proteger al acero, al campo o a la pesca. El comercio de proximidad también es prioritario

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Lo que está sufriendo el comercio minorista es mucho más que una reconversión silenciosa, es una agonía dramática que está llevando al sector al fin. ... Puede que alguien piense que es una visión excesivamente pesimista, pero basta ver el constante goteo de cierres que se están produciendo en todas las ciudades de este país sin excepción para concluir que poco futuro le está quedando a la tienda de toda la vida en esta nueva época que se está edificando a una endiablada velocidad. En el centro de Gijón, Oviedo y Avilés se cuentan por decenas los locales comerciales que van quedando vacíos. El paisaje empieza a ser desolador. Cada día que pasa se baja definitivamente una persiana más. Da la impresión de que el gran cierre al que llevamos asistiendo en los últimos años se está acelerando y que todas las medidas que se han venido tomando para impedir su desaparición son insuficientes en un mercado donde la voracidad de la competencia no deja espacio para el débil.

