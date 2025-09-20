Los jardines de Canal

Hoy es un buen día para Gijón. Y también es un día muy especial para EL COMERCIO. Porque no se trata solo del estreno oficial ... o del bautismo, como ustedes lo quieran llamar, de un espacio público más. Se trata de honrar a un excepcional periodista dándole su nombre a este cuadrilátero verde y de esparcimiento que dedicó toda su vida a defender el progreso de esta ciudad desde las páginas de nuestro diario.

No he conocido a ninguna persona que superase a Canal en gijonesismo. Pero era un gijonesismo que, con la perspectiva del paso del tiempo, se puede decir que no suponía el ejercicio de un localismo exacerbado. No. Canal no se encerraba en la camiseta, sino que usaba Gijón como centro del universo para ampliar la mirada en favor de una Asturias mejor y de un país más próspero.

Escuchando a Canal, los que tuvimos la gran suerte de hacerlo, y leyéndolo como lo hemos leído, descubrimos a través de su conocimiento muchísimas de las claves que definen la idiosincrasia de esta ciudad.

Hablar de Gijón y de Canal es prácticamente hablar de la misma cosa. La personalidad que él tenía, con todas sus bondades y contradicciones, respondían a las mismas pautas de esta villa. Si Gijón se transmutara en un ser humano, se convertiría en Canal.

Y de ello hemos podido disfrutar a través de sus artículos, especialmente en los últimos años, en los que con una agudeza envidiable analizaba el acontecer de la plaza mayor, de las comunicaciones del este al oeste y hacia la Meseta, de las infraestructuras ferroviarias, de las carreteras, del puerto, de la economía, de los agentes sociales, del Sporting... De las cacicadas, como alguna vez decía.

Canal, con todo su saber enciclopédico y el diccionario completo de la RAE metido en su cabeza, era un maestro de la corrección en la escritura, de la precisión en las palabras, de la ortodoxia del lenguaje. Una capacidad magistral que desplegaba plenamente en

sus escritos, pero sobre todo en sus crónicas de toros. Creo que no es exagerada la afirmación de que José Antonio Rodríguez Canal ha sido uno de los grandes académicos del periodismo taurino de este país de los últimos cuarenta años. Ahí está la hemeroteca del diario para atestiguarlo.

Canal siempre se confesó admirador de Francisco Carantoña. Después de trabajar con él durante tres décadas, se definía como un carantoñólogo. Y no porque Carantoña necesitara ser interpretado, sino, y cito textualmente unas palabras del propioCanal, «para evitar que quienes no le conocieran fueran intoxicados con versiones espúreas, insensateces o despropósitos» en torno al extraordinario periodista que fue.

Cuando Carantoña nos dejó, era Canal quien mantenía en la Redacción el cordón umbilical con la figura de un director, que sigue siendo referencia para la cabecera que con orgullo represento. Canal se sentía influenciado por él y, sin embargo, me atrevo a decir que esa influencia era mutua. A ello respondía en el fondo aquel apelativo cariñoso de «doctor» con el que se dirigía Carantoña a Canal, que había tomado prestado de otro compañero inolvidable, Jenaro Allongo. La complicidad entre ambos era enorme y aquella relación profesional se convirtió también en una relación de amistad inquebrantable.

El nivel de confianza en la profesionalidad, experiencia y sabiduría de Canal era tal que, siendo yo testigo de ello y algunos de quienes nos acompañan hoy aquí también, Carantoña le daba a leer todos y cada uno de sus comentarios antes de publicarlos en el periódico. El que era su fiel escudero se convirtió en su mejor escucha, consultor y consejero. Tenían confianza hasta para la amonestación, como aquella que a menudo recordaba Canal cuando le preguntaron de 'Abc' cuál era la ideología del periódico. Y Canal, un hombre con ideas de izquierdas, pero sin otra militancia en su trabajo que el periodismo, respondió al diario madrileño que no tenía ninguna ideología en aras de enarbolar la bandera de la independencia. Carantoña le reprochó luego que el periódico decano de la prensa asturiana era «liberal conservador».

No cabe duda de que José Antonio Rodríguez Canal era un hombre muy singular. Con una sinceridad irónica a veces tan aplastante como descolocadora. Como la que puso de manifiesto cuando recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo. En aquel acto, tras relatar que había llegado al oficio del periodismo después de emplearse como chico de los recados en una zapatería de la calle Corrida, repartidor en un almacén de jabones y aceites, ayudante de camarero en un merendero y de administrativo en una fábrica, a aquel trabajador incansable, con más de medio siglo de fatigas, en realidad, no le gustaba trabajar. Decía que su inclinación natural estaba en no hacer nada, pero las circunstancias de la vida le habían impedido ejercer con plenitud aquella vocación. Para Canal el día no tenía horas suficientes para ejercer el periodismo, dentro y fuera de la Redacción, sobre todo en aquellos años donde los cierres de las ediciones se producían en franjas intempestivas, bien entrada la madrugada, hasta el punto de que podías llevarte caliente el periódico para casa, recién salido de la rotativa.

El periodismo fue su sacerdocio. Tanto que una vez bien ganada la jubilación, seguía ahí, en la Redacción de su casa, vigilándonos, corrigiéndonos, orientándonos. Incapaz, a su manera, de no hacer nada.

Canal se entregó al periodismo y a Gijón con la misma fuerza que Gijón y el periodismo lo fue todo para él. Y se manifestaba permanentemente agradecido por ello, no lo ocultaba, al contrario, alardeaba de ese manantial de vida, de haber formado parte activa de la aristocracia de una profesión, como definía al periodismo de la prensa escrita. De un oficio del que el mismo subrayaba había obtenido una fortuna, la fortuna de los amigos, con la estoica complicidad de María Teresa y de sus hijos.

Su familia, sus amigos y desde EL COMERCIO agradecemos al Ayuntamiento que haya atendido la petición de un buen número de gijoneses, encabezados por Marcelo Laruelo, dedicando estos jardines a su persona, justo en el camino que él miles de veces recorrió, andando y en moto, de casa al periódico y del periódico a casa. En el corazón de la avenida de la costa, que une el este de la ciudad con el centro, rumbo al oeste; en mitad de la arteria donde desembocan los barrios del sur; a trescientos metros de El Bibio, en la ruta hacia El Molinón; a la vera de La Arena, el lugar donde residió y del que disfrutó más de media vida, antes de que acabara recalando en Viesques.

Conociéndole como le conocimos, a buen seguro diría que no se lo merece, incluso llegaría a poner algún morro, aún a sabiendas de que todos, al final, llevamos dentro un trocito al menos de vanidad y que, en el fondo, nos reconforta el halago. Pero los que nos reunimos hoy aquí en torno al grandísimo periodista que fue, sabemos que no solo estamos haciendo justicia, sino que, además, reconfirmamos nuestra devoción por esta villa a través de la integridad de su figura. En este lugar confluye desde hoy el espíritu de Gijón y del periodismo local, con el recuerdo a José Antonio 'Rodríguez Canal permanentemente entre nosotros.