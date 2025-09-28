Hay que levantar ya las barreras

A estas alturas, la nula influencia política de Asturias en Madrid solo tiene un antídoto, que es la escandalera. Un reflejo del escasísimo peso por ... el sucursalismo de la región, el mayor de España en estos momentos, podemos encontrarlo en el conocimiento que poseen los asturianos sobre quienes nos representan en las dos instituciones del parlamento nacional. Hagan ustedes mismos la prueba. Realicen una encuesta en su entorno. Pregunten qué personas están sentadas en las cámaras representando a sus partidos por Asturias, quiénes son los siete diputados y los cuatro senadores elegidos en las urnas en los últimos comicios en la región. Posiblemente se acierte en dos o tres nombres, pero con asistencia, porque la falta de protagonismo que deberían tener en los escaños que ocupan por los votos de los asturianos es realmente un escándalo. No recuerdo que Asturias estuviera más ausente en el Congreso y en el Senado como lo está ahora. Asturias no existe en los debates de las Cortes, salvo que sea por el producto de la anécdota.

Sus señorías están ante la mejor oportunidad para despertar. El fin del peaje del Huerna tiene que ser un asunto que entre en el Parlamento nacional para presionar a un gobierno que, día tras día, no ha hecho más que incrementar el agravio a la región con su política territorial. Los tres diputados y los tres senadores asturianos del PP tendrían la ocasión de enmendar el daño cometido en el mandato de Aznar con la prórroga del peaje hace veinticinco años. Los representantes socialistas en las dos Cámaras deberían visibilizar el estado de cabreo en Asturias rompiendo incluso, si se diera el caso, la disciplina de voto. Sumar se encuentra abocado a aplicar un correctivo a su socio gubernamental. Vox, en este tema, lo tiene fácil.

El presidente del Principado no estuvo muy acertado en su primera intervención en la sesión de apertura del debate del estado de la región cuando se refirió al peaje. Centró el tiro en dirigirse a la Comisión Europea para solicitar la supresión, evitando la confrontación directa con el Ministerio de Transportes, que es el que tiene en sus manos la decisión para poner fin a la injusticia. Luego, el propio Gobierno asturiano intentó corregir el disparo señalando que se trataba de una estrategia para facilitar la máxima celeridad en la aplicación del dictamen de la Comisión Europea que declara ilegal la prórroga de la concesión hasta 2050. Todo el mundo es consciente de que la vía jurídica discurre muy lentamente, se sabe cuando se inicia pero nunca cuando se acaba. El proceso del Huerna arrancó con la denuncia del entonces dirigente de Podemos, Daniel Ripa, hace cuatro años y se augura que su judicialización puede llevar una década. No hay que renunciar a los tribunales, pero una vez constatada por la autoridad comunitaria que se cometió una ilegalidad flagrante con la extensión de la concesión para inflar el valor de la empresa concesionaria de cara a su privatización, mantener la situación de saqueo a los asturianos es de una osadía politica sin precedentes. La solución está en la Moncloa. En ninguna otra parte. Y es quien gobierna en estos momentos el país el que tiene la responsabilidad moral de reparar el daño.

La movilización contra el peaje concita una unidad política y social que no se daba desde los tiempos de la reivindicación de la variante de Pajares. El propio presidente Barbón expresó su respaldo, aunque el Principado plantea canalizarla a través de la Alianza por las Infraestructuras, que se viene sentando una vez al año. Este lunes está convocada la mesa y la idea es realizar un emplazamiento común al Ministerio de Transportes para que afronte una solución inmediata. En la alianza hay mucha tela que cortar, no solo el 'affaire' del Huerna. Existen razones más que suficientes para manifestarse todos los días, en todos los rincones de la región, por la burla a la que está siendo sometida permanentemente esta comunidad con los planes ministeriales. Los accesos a El Musel, el plan de vías de Gijón, el soterramiento de Avilés, las cercanías ferroviarias, la reforma de vías desde Lena, la Ronda Norte de Oviedo, la autovía de La Espina, la intermodal de la ZALIA, la autopista del Mar... El toreo es absolutamente insoportable. Tan insoportable como los planteamientos de financiación singular o de quitas de deuda que acaban siendo migajas en comparación con lo que se están llevando otros territorios.

Cuando ahora se propone regular por ley la identidad asturiana, cuestión absurda si se ciñe a la llingua, a la sidra, a la montera picona y a más fiestas, la auténtica identidad de Asturias está en su espíritu reivindicativo, noble pero luchador, leal al Estado pero exigente, dialogante cuando llega el momento en defensa del bien común. Hay que rescatar ese carácter para hacerse oír en Madrid. No cabe otra que conseguir levantar ya las barreras. Y que sea hoy, antes de esperar a mañana.