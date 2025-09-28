El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Dani Castaño
Viento de nordeste

Hay que levantar ya las barreras

Una vez constatada la flagrante ilegalidad del peaje del Huerna mantener el saqueo a los asturianos es de una osadía política sin precedentes

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

A estas alturas, la nula influencia política de Asturias en Madrid solo tiene un antídoto, que es la escandalera. Un reflejo del escasísimo peso por ... el sucursalismo de la región, el mayor de España en estos momentos, podemos encontrarlo en el conocimiento que poseen los asturianos sobre quienes nos representan en las dos instituciones del parlamento nacional. Hagan ustedes mismos la prueba. Realicen una encuesta en su entorno. Pregunten qué personas están sentadas en las cámaras representando a sus partidos por Asturias, quiénes son los siete diputados y los cuatro senadores elegidos en las urnas en los últimos comicios en la región. Posiblemente se acierte en dos o tres nombres, pero con asistencia, porque la falta de protagonismo que deberían tener en los escaños que ocupan por los votos de los asturianos es realmente un escándalo. No recuerdo que Asturias estuviera más ausente en el Congreso y en el Senado como lo está ahora. Asturias no existe en los debates de las Cortes, salvo que sea por el producto de la anécdota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hay que levantar ya las barreras

Hay que levantar ya las barreras