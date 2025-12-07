El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel Castaño
Viento de nordeste

Obras y funcionarios

El Principado y los grandes ayuntamientos ya tienen perfilados sus presupuestos para el año preelectoral. Expansivos en todos los casos, sin alivio fiscal y cuadrados con la recaudación que se espera por la bonanza de una economía, que se puede frenar ante la incertidumbre electoral

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

El Principado y los principales ayuntamientos asturianos, que son propiamente motores de la actividad socioeconómica en la región, ya tienen prácticamente allanado el terreno para ... afrontar el próximo con unos presupuestos renovados. En todos los casos que hemos ido viendo son las mayores cuentas de la historia, aunque preocupante sería que no lo fueran ejercicio tras ejercicio, con récord en la previsión recaudatoria y en gran parte del destino del dinero.

Te puede interesar

