A propósito de DuPont

La venta por DuPont del negocio de nomex por una reorientación de la estrategia global de la multinacional estadounidense tiene gran trascendencia para Asturias por ... dos cuestiones fundamentalmente. La primera, por la inquietud que la operación genera al hacerse cargo otra compañía, en este caso la firma norteamericana Arclin, dominada por un fondo de inversión, que con la adquisición duplica su tamaño empresarial. Hasta ahora, todas las desinversiones que fue llevando a cabo DuPont arrojaron un buen resultado para la región, pues no supusieron ninguna merma ni en actividad ni en empleo. Más bien al contrario en algún caso. Por lo tanto, se puede recibir el traspaso con cierto nivel de confianza y la esperanza de que la nueva propietaria de las plantas del valle de Tamón-Nubledo mantenga el compromiso que su antecesor ejerció durante treinta años de producción en el Principado.

La segunda cuestión trascendental es de carácter simbólico. Aunque DuPont haya reafirmado que mantendrá su presencia en Asturias con el centro global de servicios, desde donde atiende la intendencia interna de la compañía para medio mundo, con su decisión deja de ser marca activa de la industria regional. Abandona de esa manera la actividad fabril en una región donde los costes de producción se han ido disparando y ahuyentando a las multinacionales asentadas en la comunidad autónoma. DuPont era la empresa emblemática de la reindustrialización de los noventa. Con ella, el Principado hizo bandera para captar otros proyectos industriales que permitieran aliviar el impacto de las grandes reconversiones en los sectores tradicionales a lo largo de estas tres décadas. Lo mismo ocurre ahora con la enseña de Amazon.

Sin embargo, prácticamente todas las grandes compañías extranjeras que acompañaban a la firma norteamericana en aquel portfolio de presentación han ido levantando el campamento o reduciendo su actividad en Asturias hasta su desaparición. Una buena parte del desmantelamiento industrial en la última década fue protagonizada por conglomerados empresariales en manos de fondos y con sedes fuera. La otra parte, que hemos vivido con intensidad en los últimos cinco años, es producto de la acelerada carrera de la descarbonización, que acaba arruinando definitivamente las cuencas mineras con el cierre de las térmicas.

La operación de DuPont se produce en una etapa en la que las condiciones para la actividad industrial han ido empeorando por las trabas burocráticas, los elevados costes y las exigencias medioambientales, frente a territorios más laxos. La imposibilidad de competir, que trasciende a Asturias, impide cerrar el círculo de la nueva industrialización.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recordó esta misma semana que en estos momentos hay sesenta iniciativas empresariales que están dispuestas a invertir 5.000 millones de euros en Asturias. El Gobierno regional se ha ido dotando de la mayor estructura para la captación de inversiones que ha habido nunca en la Administración asturiana, con oficina en Madrid, oficina en la presidencia, la agencia Sekuens y los organismos de promoción que ya existían. En el puerto de Gijón, la actual autoridad portuaria también ha decidido crear una oficina para el seguimiento de los proyectos que han elegido la ampliación de El Musel para instalarse. No se puede decir que exista desinterés o que este capítulo, vital para la región, esté desatendido.

Lo que no está siendo atendida es la carencia de infraestructuras y de un marco de respaldo favorable para que se produzca la ansiada reindustrialización. Ni protegemos a los sectores estratégicos ni avanzamos en facilitar el entorno adecuado a las empresas para su instalación. En Asturias tardaremos aún años en garantizar que toda aquella compañía que quiera poner en marcha una fábrica pueda engancharse a la luz. Hay proyectos en el cajón por el gravísimo déficit en las redes eléctricas y este problema no se desenreda de la noche a la mañana. En tanto la política industrial en Europa siga en estado durmiente y no haya una atención mayor en la Administración central a las necesidades de la región, solo podremos ir entreteniéndonos con expectativas. Una por cada mes del calendario.

Nuestro sustento, la verdadera esperanza, está en lo que ya tenemos, en rescatar lo rescatable, como es el caso de El Tallerón con el proyecto de Indra para crecer en el sector de la defensa, en Santa Bárbara en Trubia, en la fuerza de los astilleros y de la agroalimentación, en la trayectoria de Bayer, de Química del Nalón o de Ence o en la potencia del metal. Ha quedado demostrado que el apoyo para hacer crecer el entramado empresarial de raíz asturiana ofrece, a la larga, muy buen resultado. Esta misma semana, Windar, Dacero, DeaAstúrica, Idesa y Asturfeito, que conforman en Avilés uno de los mayores polos de transformación de acero del continente europeo, recibieron 48 millones de euros para sus planes de energía eólica y el efecto inmediato es la creación de más de 600 empleos directos. Hay que creer más en esa capacidad interna que en las ideas gaseosas que tanto abundan en estos últimos tiempos.