El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

A propósito de DuPont

La venta de sus plantas de Tamón se produce en una etapa en la que las condiciones para la actividad industrial en la región han ido empeorando

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La venta por DuPont del negocio de nomex por una reorientación de la estrategia global de la multinacional estadounidense tiene gran trascendencia para Asturias por ... dos cuestiones fundamentalmente. La primera, por la inquietud que la operación genera al hacerse cargo otra compañía, en este caso la firma norteamericana Arclin, dominada por un fondo de inversión, que con la adquisición duplica su tamaño empresarial. Hasta ahora, todas las desinversiones que fue llevando a cabo DuPont arrojaron un buen resultado para la región, pues no supusieron ninguna merma ni en actividad ni en empleo. Más bien al contrario en algún caso. Por lo tanto, se puede recibir el traspaso con cierto nivel de confianza y la esperanza de que la nueva propietaria de las plantas del valle de Tamón-Nubledo mantenga el compromiso que su antecesor ejerció durante treinta años de producción en el Principado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A propósito de DuPont

A propósito de DuPont