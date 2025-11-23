El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Viento del nordeste

Quirón y la Europea

Desde que fueran anunciados estos dos proyectos de gran impacto social y económico para Gijón y Asturias no hubo más que intentos de ponerles palos en las ruedas a partir de su demonización. Así que corren el riesgo de que sus promotores no puedan llevar a cabo el recorrido previsto

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Desde que fueran anunciados dos proyectos de gran impacto social y económico en Asturias que venían a romper la hegemonía de lo público en el ... campo de la educación universitaria y de la sanidad en Gijón, no hubo más que intentos de poner palos en las ruedas a partir de su demonización. El aterrizaje de las universidades privadas, en este caso especialmente el de la Universidad Europea, y del hospital del Grupo Quirón, está colisionando con el anacronismo ideológico que ve en lo privado el diablo con rabo y cuernos que quiere ocupar esta región desierta de este tipo de iniciativas por su afán especulativo. Da pena y dolor la extemporaneidad de algunos discursos que se han venido escuchando en estos últimos meses a propósito de este asunto, incluso en lugares donde supuestamente reina el saber intelectual. Pero mayor decepción produce la actitud de otros actores que, o bien operan por detrás para obstaculizar su desarrollo o se ponen de perfil cuando reciben la llamada en la puerta para recabar respaldo. Así que unos por acción y otros por inacción, el resultado es que ambos proyectos en Gijón corren el riesgo de no poder llevar a cabo el recorrido previsto porque, además, la ventana de oportunidad se va cerrando.

