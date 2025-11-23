Quirón y la Europea

Desde que fueran anunciados dos proyectos de gran impacto social y económico en Asturias que venían a romper la hegemonía de lo público en el ... campo de la educación universitaria y de la sanidad en Gijón, no hubo más que intentos de poner palos en las ruedas a partir de su demonización. El aterrizaje de las universidades privadas, en este caso especialmente el de la Universidad Europea, y del hospital del Grupo Quirón, está colisionando con el anacronismo ideológico que ve en lo privado el diablo con rabo y cuernos que quiere ocupar esta región desierta de este tipo de iniciativas por su afán especulativo. Da pena y dolor la extemporaneidad de algunos discursos que se han venido escuchando en estos últimos meses a propósito de este asunto, incluso en lugares donde supuestamente reina el saber intelectual. Pero mayor decepción produce la actitud de otros actores que, o bien operan por detrás para obstaculizar su desarrollo o se ponen de perfil cuando reciben la llamada en la puerta para recabar respaldo. Así que unos por acción y otros por inacción, el resultado es que ambos proyectos en Gijón corren el riesgo de no poder llevar a cabo el recorrido previsto porque, además, la ventana de oportunidad se va cerrando.

La Universidad Europea ha decidido emprender el atajo que deja abierto la nueva norma reguladora de la apertura de las entidades privadas para su implantación en la comunidad autónoma, de la misma manera que lo hace la Alfonso X El Sabio en Oviedo y la Nebrija en Avilés. Desembarcará como centro adscrito, no como un nuevo campus, para intentar iniciar el curso 2027-2028 en la villa de Jovellanos si llega a tiempo en la tramitación, salvando los plazos y la burocracia de la Administración autonómica y de la central.

El proyecto inicial de la Europea en Gijón no se abandona, sigue otra ruta, obligado por las restricciones establecidas en un decreto gubernamental que le lleva a tener que adaptar su plan a las nuevas condiciones para abrir un equipamiento de las características que había planteado. Qué coincidencia que el recién estrenado marco legal sea promulgado cuando la única iniciativa viva en este país de la dimensión de la Universidad Europea, en cuanto a inversión, empleo y oferta, fuera la de Asturias. Hace tiempo que no creo en las casualidades.

Más negro se ve el proyecto del hospital en Nuevo Gijón. Sus promotores llevan casi diez años con la idea de abrir un nuevo centro hospitalario de carácter privado, que vendría a reforzar la red de atención sanitaria de la ciudad y de la comunidad autónoma. El germen estaba en unas parcelas del entorno del Hospital de Cabueñes, donde llegaron a tener licencia de obra en 2015, pero dos circunstancias llevaron a un replanteamiento, la condición del Grupo Quirónsalud de disponer de más amplitud y la necesidad de espacio que requería Cabueñes para afrontar la gran ampliación del hospital público. Ambos intereses fueron acertadamente conjugados con la intervención del Ayuntamiento y del Principado. Las partes llegaron a un acuerdo de permuta de suelo y desde el actual gobierno local fue agilizado el proceso urbanístico, con las modificaciones de uso correspondientes, para su validación legal. Hasta ahí se fueron cumpliendo los deberes, pero el contratiempo insalvable que amenaza con llevar al garete el proyecto está en los tribunales.

La Corriente Sindical de Izquierdas intenta su derribo en los juzgados denunciando todos y cada uno de los pasos que sus promotores van dando en los despachos administrativos. La CSI ha visto en Quirón el objetivo perfecto de su combate particular contra la explotación inhumana, el rico que nos roba y la especulación con la salud y ya avisó que no parará hasta tumbarlo. No parece que esa sea la opinión mínimamente mayoritaria de la ciudadanía. Han perdido dos demandas, pero con los recursos y las acciones judiciales que van sumando cada vez que se mueve un papel consiguen alargar los plazos para agotar la paciencia del inversor. Y para más inri, mientras unos hacen y otros deshacen, el resto miran hacia otro lado, frotándose las manos.

Primero, la justicia debería de aplicar mecanismos para que el tema de Quirón u otro gran proyecto inversor como este, sea o no estratégico, tuviera algún tipo de garantía ante el abuso de las denuncias para la obstaculización. A eso también se le llama seguridad jurídica.

Segundo, en este asunto ¿a nadie se le ocurre pensar que existe en el fondo una cuestión de interés general? No estamos sobrados de red asistencial. A diario lloramos por las elevadísimas listas de espera en la sanidad pública y luego censuramos las derivaciones a los centros privados, que son pocos, pequeños y además empiezan a estar saturados.

Y tercero, ¿qué pasaría si al final se produce una renuncia y el Hospital de Cabueñes no puede hacer uso del suelo del entorno por el fracaso de la operación? Pues el nuevo CAHU no tendría accesos, como la ZALIA. Alguien tendría que poner freno a esto.