El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Reforma judicial a la trágala

La justicia asturiana afronta la transformación en enero de los juzgados en tribunales de instancia en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo con más voluntarismo por parte de los profesionales que medios materiales y humanos disponibles para garantizar el éxito del cambio

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La justicia afronta una de las mayores transformaciones de la historia democrática con no pocos obstáculos por los recursos cicateros de la administración competente. A ... esos efectos el servicio judicial no tiene la misma consideración que la educación, la sanidad y los servicios sociales. En Asturias, aunque figura en el título del nomenclátor de la correspondiente Consejería, la justicia, en la actualidad, tiene rango de viceconsejería. Y como tercer poder del Estado, su fortaleza está supeditada a las decisiones de los otros dos poderes, que además no dejan de practicar el intrusismo a través de capillas ideológicas. A la justicia no hay quien la quiera salvo cuando recurrimos a ella buscando amparo para que haga valer nuestros derechos. Es la gran olvidada y últimamente la más cuestionada políticamente, de forma absurdamente contradictoria, por ejercer su labor con la independencia debida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  2. 2 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  3. 3

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  4. 4 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  5. 5 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  6. 6

    Pasionaria vuelve a Asturias
  7. 7 Entre fuertes corrientes y cataratas: complicado rescate a dos espeleólogos atrapados en una cueva de los Picos de Europa
  8. 8

    «Si fuera alcalde iluminaría todos los monumentos»
  9. 9

    El Principado, a la UE: «Es un error de bulto» creer que ya hay trenes a 200 por hora
  10. 10 Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Reforma judicial a la trágala

Reforma judicial a la trágala