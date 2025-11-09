Reforma judicial a la trágala

La justicia afronta una de las mayores transformaciones de la historia democrática con no pocos obstáculos por los recursos cicateros de la administración competente. A ... esos efectos el servicio judicial no tiene la misma consideración que la educación, la sanidad y los servicios sociales. En Asturias, aunque figura en el título del nomenclátor de la correspondiente Consejería, la justicia, en la actualidad, tiene rango de viceconsejería. Y como tercer poder del Estado, su fortaleza está supeditada a las decisiones de los otros dos poderes, que además no dejan de practicar el intrusismo a través de capillas ideológicas. A la justicia no hay quien la quiera salvo cuando recurrimos a ella buscando amparo para que haga valer nuestros derechos. Es la gran olvidada y últimamente la más cuestionada políticamente, de forma absurdamente contradictoria, por ejercer su labor con la independencia debida.

El Gobierno lleva todo su mandato intentando meterle mano. La reorganización en marcha coincide con el conjunto de leyes que el Ministerio de Bolaños intenta aplicar a machamartillo bajo la excusa de la modernización, pero que implica en el fondo la reconversión para incrementar el control político sobre ella. La reforma del acceso a la carrera judicial o el traspaso de las competencias para investigar e instruir las causas a los fiscales, tal como han sido planteadas las normas, van encaminadas a reforzar la capacidad de intervención.

El próximo 1 de enero, los servicios judiciales se enfrentan a un cambio organizativo y de funcionamiento radicalmente distinto al que hemos tenido en estos cincuenta años. La reestructuración, que ya había sido planteada por el gobierno del PP en tiempos de Rajoy, no cabe duda de que resulta necesaria para intentar responder con mayor eficacia a la carga de trabajo que se acumula en los juzgados. Asturias, en ese sentido, padece, año tras año, una de las tasas más altas de litigiosidad de España, muy por encima de la media nacional. Y si nos comparamos con Europa, el número de de jueces por habitante está muy lejos del índice comunitario. Una reordenación cabal del sistema, aprovechando las oportunidades que ofrece la introducción de las nuevas tecnologías, favorecería indudablemente la tarea de los despachos y agilizaría las causas con una correcta coordinación, pero no se puede instaurar a golpe de BOE, sin atender antes las carencias acumuladas ni preparar adecuadamente los servicios para garantizar el éxito del cambio.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia suprime los juzgados unipersonales para agruparlos en tribunales de instancia. En julio y octubre se completaron las dos primeras fases de la reordenación, que conlleva la concentración en dieciocho oficinas judiciales el centenar que hasta ahora está disperso. La tercera fase, que es la madre del cordero de esta gran reforma en la región, afecta a los juzgados de civil, penal, contencioso-administrativo y social de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo. El corazón y el pulmón de la Justicia en Asturias.

El estreno en enero de la ley diseñada en papel puede ser caótico si la Administración que tiene en sus manos la capacidad de resolver los déficits que viene denunciando todo el colectivo, desde los magistrados hasta el último empleado del escalafón, no lo hace con los recursos necesarios ni la diligencia requerida.

El propio Consejo del Poder Judicial advirtió hace unos días que los ciudadanos podrían terminar deambulando por las sedes ante el desconocimiento de la nueva organización y la ingente transformación física que implica, en cuanto que acaba con el tradicional parcelado de juzgados.

Si la aplicación genera dificultades en todos los territorios del país, en Asturias el problema se agudiza. El sector no reúne las mejores condiciones para garantizar la eficacia de la reforma. No se trata únicamente de lanzar una campaña haciendo apostolado de los cambios para que el ciudadano se entere del nuevo funcionamiento en ciernes, con folletos y señalizaciones por todos los rincones para moverse por el laberinto.

El colectivo de la justicia, jueces, fiscales, secretarios, letrados, forenses, personal de gestión, auxiliares, etcétera, se enfrentan a la reorganización con una carencia material y humana que roza el escándalo. Un sistema informático desactualizado, con incompatibilidades y fallos constantes, que impide el desarrollo en toda su dimensión de la justicia digital, provocando no pocos trastornos en los procedimientos. Escasez de personal en algunas categorías, exceso de interinidad y falta de formación suficiente para los empleados que se incorporan al sector sin experiencia previa en el servicio.

Y para inri, el estado y las deficiencias de las sedes, donde a la falta de salas de vistas, para videoconferencias o de 'gesell', se unen las goteras, las grietas, los malos olores, la falta de mantenimiento en buenos casos, el agotamiento de los espacios, la imposibilidad de ampliaciones y la eterna dispersión. No existe capital judicial en España que se encuentre en la situación de Oviedo, con diez edificios en nueve zonas distintas para atender la actividad judicial. En definitiva, partiendo de esa base, hay que aplicar ahora lo que dicen los folios a la trágala, con más voluntarismo que medios.