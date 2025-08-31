El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Septiembre entre brasas

Tras un agosto sin paz, el nuevo curso que estrenamos será determinante para fijar el rumbo de la intensa precampaña política, con los representantes al frente de las instituciones ejerciendo el tacticismo con acciones enfocadas al rédito electoral y a conservar el estatus

Ángel M. González

Ángel M. González

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Con decenas de pueblos en Asturias envueltos en las cenizas de la barbarie incendiaria que arrasó montes y pastos y una buena parte del país ... intentando recomponerse de los desastres que nos ha ido dejando la furia de la naturaleza, ponemos el pie en septiembre para abrir un nuevo curso después de un periodo vacacional rico en el aspecto turístico, pero penoso en lo político. Tras un agosto sin paz, el mes que mañana estrenamos promete ser determinante para fijar el rumbo de la intensa precampaña en la que se han metido de lleno los partidos, con sus representantes al frente de las instituciones ejerciendo el tacticismo, enfocando más la acción en el rédito electoral y conservar el estatus que al servicio de los intereses generales de la ciudadanía. En términos coloquiales, el objetivo para la izquierda es resistir y salvar los muebles, para los nacionalistas mantener la succión y para la derecha, pintar el mapa de España totalmente de azul. De esta manera, entre las brasas que nos van quedando por el infierno sufrido, septiembre seguirá siendo un mes políticamente convulso, sin tregua para los malvados, visto así desde cualquiera de los polos en los que se ha dividido la política en un país donde la concordia se ha convertido, por desgracia, en una inalcanzable utopía.

