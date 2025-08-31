Septiembre entre brasas

Con decenas de pueblos en Asturias envueltos en las cenizas de la barbarie incendiaria que arrasó montes y pastos y una buena parte del país ... intentando recomponerse de los desastres que nos ha ido dejando la furia de la naturaleza, ponemos el pie en septiembre para abrir un nuevo curso después de un periodo vacacional rico en el aspecto turístico, pero penoso en lo político. Tras un agosto sin paz, el mes que mañana estrenamos promete ser determinante para fijar el rumbo de la intensa precampaña en la que se han metido de lleno los partidos, con sus representantes al frente de las instituciones ejerciendo el tacticismo, enfocando más la acción en el rédito electoral y conservar el estatus que al servicio de los intereses generales de la ciudadanía. En términos coloquiales, el objetivo para la izquierda es resistir y salvar los muebles, para los nacionalistas mantener la succión y para la derecha, pintar el mapa de España totalmente de azul. De esta manera, entre las brasas que nos van quedando por el infierno sufrido, septiembre seguirá siendo un mes políticamente convulso, sin tregua para los malvados, visto así desde cualquiera de los polos en los que se ha dividido la política en un país donde la concordia se ha convertido, por desgracia, en una inalcanzable utopía.

En Asturias, Adrián Barbón tiene un papelón. Independientemente del resultado de su gestión en la comunidad, con algún frente que aún se le puede abrir en los servicios públicos de aquí a finales de año tras pacificar la educación, la situación incierta que atraviesa la industria, el pastoreo de los socios, algún que otro dirigente local que se sale del tiesto y la incomodidad de la comisión de investigación de Cerredo, su mayor problema está en el búnker de La Moncloa. Al igual que Sánchez, el presidente del Gobierno regional y líder del socialismo asturiano, es uno de los objetivos a batir de la derecha española. Hubo tiempo atrás que se llegaba a considerar que Asturias para el PP era territorio comanche. Un lugar donde alcanzar el poder era quimérico por la fuerza del anclaje que tenía el socialismo. Para el PP, la victoria en Asturias representa ahora mucho más, la caída de un feudo, como en su momento fue Andalucía. O más cercano aún, Gijón, donde el centro derecha que lidera la alcaldesa y presidenta de Foro, Carmen Moriyón, tiene el camino expédito para dar continuidad a la hazaña. En Gijón, no hace falta recordarlo, el PSOE de Barbón se juega la inmensa parte de su futuro.

Decíamos que su comunión sanchista es la peor circunstancia por mucha cercanía que adopte o populismo que demuestre ante una ciudadanía sabia, que acaba por lo general discerniendo la realidad en las urnas. La foto con Pedro, aunque vaya enfundado en un forro polar con el color de Asturias de protector civil, empieza a tener escasa venta en una región donde los deberes del Gobierno están por hacer, abocada a la tercera división con las concesiones permanentes a los independentistas.

La reanudación del curso político no viene, precisamente, colmada de gracia para un presidente que ha perdido credibilidad. Los casos judiciales que le acorralan, el de su esposa, Cerdán, el del fiscal general y el de su hermano, tienen su hueco correspondiente en una agenda repleta de asuntos políticos de enjundia como la inmigración, la quita de la deuda a Cataluña, la financiación autonómica y ahora el 'affaire' de las catástrofes. Sánchez, antes de que se sucediera este agosto abrasado, ya había avanzado que a la vuelta de la actividad parlamentaria desplegaría su política social y presentaría un proyecto de presupuestos para 2026, con vistas de llevar el mandato hasta la fecha de vencimiento. Me creo lo que dice Podemos, que la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos le llevará al adelanto electoral. De la misma manera que el PP podría decidir el anticipo de los comicios en Castilla y León y Andalucía para mayor desmoralización del socialismo.

Los incendios, además de calcinar montañas y bosques y arruinar más aún al campo de lo que está, también ponen a arder la política. El pacto de Estado por la emergencia climática que el líder socialista plantea, de mano rechazado radicalmente por la oposición y sin respaldo entre sus socios parlamentarios, tiene poca razón de ser como asunto a tratar en la Conferencia de Presidentes que tendrá a Asturias como escenario, si con ello se trata de enredar para nada.

Como bien dijo el Rey, «los planes sirven hasta que la realidad los desborda». Pues bien, hay que revisar profundamente los planes para hacer frente a los desastres. Incrementar los sistemas de prevención, mejorar la coordinación, fijar con claridad quién tiene la autoridad y reforzar los equipos de emergencia. En definitiva, tener mayor capacidad de respuesta antes y durante las tragedias. El resto del debate es mero circo. Danza del fuego en la carpa de la política.