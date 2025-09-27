Una ciudad que planifica el turismo que funciona

Este 27 de septiembre, Gijón se suma a la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025 bajo el lema propuesto por la Organización Mundial del ... Turismo (OMT): 'Turismo y transformación sostenible' poniendo el foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo.

Una reflexión oportuna y necesaria que llega en un momento especialmente significativo para nuestra ciudad, que atraviesa el mejor periodo turístico de su historia.

Recientemente conocíamos los resultados del último informe completo disponible, 'El turismo en Gijón 2024', elaborado por la consultora Invesmark, que apunta a unas cifras, de nuevo, récord y confirma que nuestra estrategia turística está dando sus frutos.

Más de 1,8 millones de visitantes eligieron Gijón el pasado año, lo que supuso un incremento del 10,5% respecto a 2023. Pero más allá del número de turistas, lo que realmente destaca es el impacto que este crecimiento ha tenido en la economía local: 640 millones de euros generados, un 14% más que el año anterior.

Este auge turístico se ha traducido también en empleo: 12.513 personas trabajan ya en el sector, lo que representa el 12,2% del empleo total en la ciudad. Y lo más importante: este crecimiento se ha producido de manera equilibrada, sin tensiones sociales ni impactos negativos sobre el espacio público, gracias a una gestión planificada, dialogada y centrada en las personas.

Una tendencia que no solo se mantiene, sino que se refuerza en 2025: el primer avance de cifras del año indica un incremento del 16% en el gasto medio por viajero, lo que consolida un modelo de turismo que aporta cada vez más valor.

Pero el turismo es más que un sector económico, es un acelerador del progreso social, que genera empleo y crea nuevas oportunidades para todos. Gijón está demostrando que el turismo puede ser una herramienta eficaz para el desarrollo equilibrado de la ciudad, combinando el crecimiento económico con una gestión responsable de los recursos y una buena convivencia entre visitantes y residentes.

La desestacionalización de la demanda, impulsada desde la Concejalía de Turismo, es una de las claves de este modelo: cada vez más visitantes nos eligen fuera de la temporada alta, lo que contribuye a una distribución más equilibrada de los beneficios del turismo a lo largo del año.

El compromiso de Gijón con la sostenibilidad abarca no solo el ámbito ambiental, sino también el social. Estamos convencidos de que la calidad del destino debe ir de la mano de la calidad del empleo. Por ello, desde el Ayuntamiento hemos reforzado la coordinación entre el sector turístico y la Agencia Local de Empleo, promoviendo formación especializada y dotando a los trabajadores de las herramientas necesarias para afrontar con garantías los retos del sector.

Este Día Mundial del Turismo es también una oportunidad para mirar al futuro con ambición y debe comenzar con una gobernanza eficaz y una planificación centrada en las personas. Por eso hemos iniciado la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo a diez años, en el que participarán todos los agentes del sector y los grupos municipales. Nuestro objetivo es claro: consolidar el modelo actual y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible a largo plazo. Porque el turismo debe contribuir al desarrollo de la ciudad, generando empleo, oportunidades y beneficios para los gijoneses durante todo el año.

En definitiva, Gijón está sabiendo crecer sin perder su esencia, sin comprometer la convivencia y con un firme compromiso con los gijoneses. Este es el camino. Y en este Día Mundial del Turismo 2025, renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando con responsabilidad, ilusión y visión de futuro, haciendo de Gijón el gran referente turístico del norte de España.