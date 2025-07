Turismo de récord y con mirada al futuro

Gijón vive el mejor momento turístico de su historia. Esta semana presentábamos desde la Concejalía de Turismo el informe 'El turismo en Gijón 2024', elaborado ... por la consultora InvesMark. Y si los datos de 2023 ya fueron los mejores hasta esa fecha (superando los anteriores a la pandemia), este 2024 los hemos superado con creces.

Según el informe, Gijón recibió en 2024 más de 1,8 millones de visitantes, lo que supone un incremento del 10,5% respecto a 2023. Pero más allá del número de turistas, lo que realmente demuestra el impacto de este auge es el gasto total generado por los visitantes, que ascendió a 640,1 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Esta cifra representa casi 80 millones más que los 561 millones de euros registrados en 2023, lo que refuerza el papel estratégico del turismo en la economía local.

Pero el turismo no solo dinamiza la economía a través del consumo directo, sino también como generador de empleo. En 2024, el sector turístico dio trabajo a 12.513 personas en Gijón, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos. Esta cifra supone un crecimiento del 18,4% respecto al ejercicio anterior y representa ya el 12,2% del total del empleo en la ciudad.

Y tanto o más importante es que esta evolución que vive Gijón en el sector va de la mano de la sostenibilidad y la calidad, evitando los errores de otros destinos que han sufrido problemas por la masificación y la falta de planificación.

El incremento del número de turistas y del gasto ha sido especialmente notable fuera de los periodos tradicionales de mayor afluencia, lo que avala el éxito de la estrategia municipal de desestacionalización que llevamos tiempo impulsando.

Como resultado, esta dinamización de la actividad turística no ha venido acompañada, afortunadamente, de una sobrecarga del espacio público ni de tensiones vecinales significativas.

Pero como no nos conformamos, ante este escenario de éxito, desde la Concejalía que tengo delegada hemos puesto en marcha la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo a diez años, en el que se involucrarán todos los agentes del sector y los grupos municipales. El objetivo: consolidar a largo plazo el modelo actual y garantizar un crecimiento equilibrado, sostenible y de calidad.

E incido en la calidad, porque la calidad como destino y la calidad del empleo van de la mano. Precisamente por ello desde el Ayuntamiento hemos implementado también una mayor coordinación entre el sector turístico y la Agencia Local de Empleo, con el objetivo de reforzar la formación especializada en el sector y ofrecer a los trabajadores herramientas adecuadas para afrontar los nuevos retos del mercado turístico.

En definitiva, el turismo en Gijón atraviesa su mejor etapa, pero no nos conformamos. Sabemos que el crecimiento por sí solo no es suficiente si no viene acompañado de planificación, diálogo con el sector y compromiso con la ciudad.

Por eso, desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando con responsabilidad y ambición para que Gijón continúe siendo un referente turístico a nivel nacional, generador de riqueza, empleo de calidad y oportunidades para todos.

Estamos demostrando que se puede crecer sin renunciar a nuestra identidad, sin poner en riesgo la convivencia y reforzando el bienestar de quienes vivimos aquí todo el año. Este es el camino, y lo seguiremos recorriendo con ganas y con ilusión.