Río sin retorno

Antonio Elorza

Antonio Elorza

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Paradójicamente, y es necesario acudir ahora a la expresión en el país de Unamuno, las cosas están claras para quien quiera verlas en este trágico ... asunto, cuando las palabras y los hechos parecen apuntar a una contradicción irresoluble. Primero, el aniquilamiento en curso de Gaza por orden de Netanyahu es inequívocamente un genocidio, y no hace falta esperar a que un tribunal lo declare. La sentencia de Nuremberg no calificó al Holocausto de genocidio, y vaya si lo fue. Todo quedó claro en el momento en que fue licenciado el ministro de Defensa israelí: no se trataba de una respuesta a la matanza del 7-0, sino de destruir por completo a Hamás, léase a la población de Gaza. El Libro de Josué actualizado. Y aunque no se acepte el término y se acuda a la calificación de crimen contra la humanidad acumulativo, como fue la invasión de Irak sin ser genocidio, el resultado es el mismo en cuanto a la licitud de protestas y condenas, y a la exigencia de hacer todo lo posible para pararlo y para condenar a los culpables, al principal culpable.

Espacios grises

