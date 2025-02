Aquel 23-F

Comenta Compartir

Cuarenta años del 23-F y nos hemos pasado la semana hablando del tema. Las teles volvieron a poner una vez más el vídeo del ' ... sesientencoño' para vergüenza ajena de todos. Pero la memoria es muy traicionera. Muchos de los que vivieron aquello entonces, han dicho, sin pudor alguno, que se enteraron por la televisión. Y los jóvenes que no lo vivieron, de tanto escucharlo se lo han creído. Pues no, siento darles un disgusto. En 1981, TVE, la única, solo emitía unas pocas horas a mediodía y poco más por la noche. Y el 23-F no estaba emitiendo nada aquella tarde. Sí estaba grabando la sesión del Congreso para ponerla en otro momento. De hecho, no se puso hasta el día siguiente, cuando los diputados habían abandonado el hemiciclo. Lamento el disgusto que les he dado a tertulianos y especialistas desmemoriados leyendo esto. Porque, aunque se estaba eligiendo un nuevo presidente de gobierno, la televisión no estaba contándolo. Sí lo hacía la radio, que fue el medio por el que los españoles se enteraron del intento de golpe de Estado. Y tampoco todas las emisoras. Solo la Cadena Ser y Radio Nacional, y esta última solo a través de lo que entonces era su tercer programa. Las demás emisoras a lo suyo. Y siguieron a lo suyo toda aquella noche, llamada 'la noche de los transistores' por la cobertura ininterrumpida que hizo la Ser. Radio Nacional había estado ocupada por los militares, al igual que TVE. De hecho, aquella noche no hubo Telediario a las 21.00 horas. Sí que hubo, sorprendentemente, el informativo de TVE 2 una hora antes, 'Redacción de noche' que presentaba Joaquín Arozamena, y que pasó de puntillas por el tema. Se ha hablado mucho de cómo se vivió aquella noche en periódicos y televisión. Pero cómo se vivió en las diferentes emisoras está aún por contar.

