¿Necesita Asturias una universidad privada?

En las últimas semanas leemos informaciones sobre cómo se está acelerando la llegada de la universidad privada a Gijón, del precio de la matrícula, contactos ... con centros sanitarios para colaborar en la formación... Pero la pregunta esencial permanece: ¿necesitamos en Asturias una universidad privada o un compromiso decidido con la universidad pública? Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esta iniciativa es la falta de plazas en algunas titulaciones de alta demanda, como las de Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Fisioterapia... Pero muchos docentes nos preguntamos: ¿no sería más sensato ampliar y reforzar la oferta pública, flexibilizar los números clausus y contratar más profesorado? ¿Cuántos jóvenes asturianos y asturianas con gran vocación se quedan cada año fuera del sistema por no alcanzar una décima más en la nota de corte? La alternativa es la llegada de la universidad privada ofreciendo plazas en Medicina, por ejemplo, previo pago de una matrícula de 20.760 euros.

El Gobierno del Principado ha dado un paso histórico: la gratuidad universal de la matrícula del primer curso en la Universidad de Oviedo, independientemente de la renta familiar. Es una decisión sin precedentes en nuestro entorno, y marca un rumbo claro en defensa de un modelo público, inclusivo y de calidad. Hay que seguir trabajando y apostando por la educación pública capaz de formar ciudadanos y no clientes.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Gijón se congratula de la llegada de estas instituciones privadas a la ciudad detrás de las cuales hay un fondo de inversión extranjero que ni tan siquiera vienen del sector educativo y les pone la alfombra roja. Asturias ha sido siempre una comunidad comprometida con la educación pública que ya es prácticamente gratuita y universal en todas sus etapas, desde 0 a 3 hasta la universidad. Es la senda que debemos consolidar.

En conclusión, la educación no puede convertirse en un privilegio ni en un negocio. Asturias no necesita abrir la puerta a la universidad privada, necesita seguir apostando por políticas que refuercen la educación pública, que garanticen una formación de calidad y que aseguren que los futuros profesionales tanto de la salud como de otras especialidades accedan por mérito, no por la renta familiar, respetando un principio fundamental de justicia social: el talento no debe tener barreras económicas.