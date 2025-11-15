Adviento profanado

Cada año ocurre lo mismo: los comercios adelantan la Navidad, las luces se encienden antes que el sentido común y los escaparates se llenan de ... cajas de colores con un nombre que antes era sagrado: calendarios de Adviento. Pero lo que hoy se vende bajo esa etiqueta no es Adviento. Es su caricatura. Su vaciado. Su banalización más eficaz. El Adviento cristiano, tiempo de silencio y espera profunda, ha sido secuestrado por el mercado y transformado en un simulacro consumista. Donde antes había oración, ahora hay sorpresas. Donde antes había preparación interior, ahora hay pegatinas, juguetes, chocolatinas, princesas y superhéroes. El resultado es contundente: una generación entera está creciendo sin saber qué es la Navidad, aunque crea celebrarla. No se trata de ponerse dramáticos, pero sí honestos. Lo que está en juego no es un adorno cultural, sino el corazón de un pueblo.

Un símbolo cristiano convertido en producto estacional

El mecanismo de apropiación ha sido perfecto. Se mantiene la forma: 24 ventanitas. Se elimina el contenido: la espera del Mesías. Y se sustituye por un flujo diario de estímulos destinados a crear adicción emocional. Este proceso no es un detalle irrelevante: es uno de los mayores éxitos de la secularización contemporánea. No hace falta atacar a la fe para destruirla. Basta reemplazar sus símbolos por otros vacíos que despierten más deseo inmediato. El niño abre cada día una ventanita, sí, pero no para acercarse a Belén, sino para encontrar un objeto producido en masa.

El niño ya no espera a Cristo: espera un regalo

Esto es lo verdaderamente grave. Cuando un niño vive el Adviento como una cuenta atrás de dulces y juguetes, aprende –sin que nadie se lo diga– que la Navidad es un festival emocional, no un acontecimiento espiritual. La pérdida es doble: el imaginario cristiano se desvanece y el consumismo se instala como rito iniciático del mes de diciembre. Decir que «la sociedad es cada vez menos religiosa» es quedarse en la superficie. La realidad es más dura: a los niños ya no se les enseña a esperar nada que no pueda envolverse. Y la espera de Dios, que es la esencia del Adviento, desaparece sin ruido.

La invasión de los superhéroes: santos reemplazados por franquicias

Cada vez es más común encontrar calendarios de Adviento con Spiderman, Hulk, Elsa, Darth Vader o Harry Potter. El paralelismo es inevitable: los nuevos personajes de Adviento ocupan el lugar simbólico que antes pertenecía a los santos y profetas. El cristianismo no está siendo atacado: está siendo desalojado. La imaginación infantil –ese terreno sagrado donde se construye la fe– ha sido colonizada por universos narrativos diseñados para vender, no para elevar.

El marketing no quiere destruir la Navidad: quiere ocuparla

El cristiano que no defiende sus símbolos los pierde

Nos hemos acostumbrado a rendir territorios simbólicos sin resistencia: Navidad convertida en 'época de magia', Adviento en 'calendario de sorpresas', Reyes Magos en 'ilusión', Belén sustituido por decoración neutra. El mercado nunca se frena. La fe, si no se cuida, sí se desvanece. Por eso es urgente recuperar el Adviento auténtico: no desde el miedo, sino desde la lucidez; no contra nadie, sino a favor del alma de nuestros hijos.