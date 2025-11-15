El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adviento profanado

Cómo el marketing ha conquistado la Navidad cristiana

Armando Menéndez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Cada año ocurre lo mismo: los comercios adelantan la Navidad, las luces se encienden antes que el sentido común y los escaparates se llenan de ... cajas de colores con un nombre que antes era sagrado: calendarios de Adviento. Pero lo que hoy se vende bajo esa etiqueta no es Adviento. Es su caricatura. Su vaciado. Su banalización más eficaz. El Adviento cristiano, tiempo de silencio y espera profunda, ha sido secuestrado por el mercado y transformado en un simulacro consumista. Donde antes había oración, ahora hay sorpresas. Donde antes había preparación interior, ahora hay pegatinas, juguetes, chocolatinas, princesas y superhéroes. El resultado es contundente: una generación entera está creciendo sin saber qué es la Navidad, aunque crea celebrarla. No se trata de ponerse dramáticos, pero sí honestos. Lo que está en juego no es un adorno cultural, sino el corazón de un pueblo.

