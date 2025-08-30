El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La coherencia moral ante la tempestad

La historia demuestra que apoyar a cualquier actor únicamente porque se opone al poder establecido, sin examinar su ideario y sus métodos, es tan ingenuo como peligroso

Armando Menéndez

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

En los últimos años he observado un fenómeno inquietante: la creciente disposición de ciertos sectores sociales, culturales e incluso académicos a alinearse sin un análisis ... crítico con causas o narrativas que, bajo otros contextos, serían duramente condenadas. Lo paradójico es que estos apoyos se prestan incluso cuando los actores implicados sostienen prácticas claramente contrarias a los valores universales que se proclama defender: la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

