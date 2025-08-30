La coherencia moral ante la tempestad

En los últimos años he observado un fenómeno inquietante: la creciente disposición de ciertos sectores sociales, culturales e incluso académicos a alinearse sin un análisis ... crítico con causas o narrativas que, bajo otros contextos, serían duramente condenadas. Lo paradójico es que estos apoyos se prestan incluso cuando los actores implicados sostienen prácticas claramente contrarias a los valores universales que se proclama defender: la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

La historia demuestra que apoyar a cualquier actor únicamente porque se opone a un poder establecido, sin examinar su ideario y sus métodos, es tan ingenuo como peligroso. No hay nada en el mero hecho de oponerse a un adversario común que garantice virtud o justicia. Como recordaba un gran pensador del siglo XX, la emancipación no puede construirse sobre la opresión de otros. El fin nunca justifica los medios cuando estos medios destruyen los mismos valores que decimos proteger.

No hay peor servidumbre que la del pensamiento encadenado por el miedo. Cuando el mundo se agita en conflictos y el dolor humano se convierte en moneda de cambio, surgen voces que nos invitan a mirar hacia otro lado, a alinearnos con un bando, a callar para no incomodar. Pero, como advirtió Hannah Arendt, «la mayor maldad es la de quienes se niegan a pensar». Esa renuncia al pensamiento crítico es el primer paso hacia la complicidad.

En tiempos inciertos, el juicio moral es más urgente que nunca. No un juicio dictado por partidos, ideologías o tribus, sino uno que nazca del núcleo irreductible de la conciencia, allí donde nadie puede dictarnos qué es verdad y qué es mentira. Albert Camus escribió que «decir la verdad es, hoy, un acto revolucionario». Lo es porque incomoda tanto a los tiranos visibles como a los invisibles; a los que gobiernan con leyes y a los que gobiernan con relatos; a los que ejercen la opresión con cadenas y a los que la ejercen con palabras dulces que esconden veneno.

La historia está llena de figuras que pagaron un alto precio por decir lo que no convenía escuchar. Sócrates fue condenado por 'corromper' las mentes con preguntas que sacudían la comodidad de las certezas establecidas. Giordano Bruno murió en la hoguera por atreverse a pensar un universo infinito, donde la verdad no estaba confinada a un único lugar ni a una sola visión del mundo. Martin Luther King fue asesinado por soñar una justicia sin colores, donde el valor de un ser humano no dependiera de su origen. Todos ellos encarnaron una verdad incómoda: que la integridad moral no se negocia. John Stuart Mill nos recordó que «toda verdad pasa por tres fases: primero se ridiculiza, luego se combate, y finalmente se acepta como evidente». El problema es que, en esa primera y segunda fase, se necesita valor para sostenerla. Y en esa travesía es común quedarse solo, perder apoyos, ser caricaturizado o silenciado. Sin embargo, la historia también demuestra que muchas conquistas de la dignidad humana empezaron como verdades ridiculizadas.

Hoy, como ayer, hay quienes miden el sufrimiento humano en función de su rentabilidad para un relato prefabricado. Se concede atención, indignación o solidaridad selectiva, según convenga a una causa o a una narrativa previamente adoptada. Pero la justicia no admite cálculo de intereses: o se sirve a la verdad, o se sirve a uno mismo. Y quien calla para no incomodar a los poderosos se convierte, aunque no lo quiera, en cómplice de su opresión.

Vaclav Havel, que conoció la cárcel por pensar libremente, escribió que «vivir en la verdad» es la única forma de mantener la dignidad bajo un sistema que premia la mentira. Vivir en la verdad no es gritar más fuerte que los demás, ni ganar debates en la plaza pública, sino mirar más allá de fronteras, credos o intereses y ver en cada herida ajena un reflejo de la nuestra. Es negarse a participar en la deshumanización del otro, aunque esa deshumanización venga disfrazada de justicia.

El pensamiento libre exige mirar con la misma lupa crítica a todos los actores de un conflicto, sin otorgar inmunidad moral a ninguno solo porque se presenta como víctima. El dolor no concede patente de corso para cometer abusos. El sufrimiento propio no justifica infligir sufrimiento ajeno. La coherencia moral implica reconocer que las violaciones de la dignidad humana son igual de inaceptables, sin importar quién las cometa. También exige valentía para romper con la inercia de los eslóganes y las consignas fáciles.

Vivimos en una época en la que el pensamiento rápido y binario parece más cómodo que el análisis sereno. O estás conmigo o contra mí; o eres de los míos o del enemigo. Pero la realidad es más compleja, y quienes buscan sinceramente la justicia no deberían permitir que la propaganda de unos u otros sustituya al examen honesto de los hechos.

Ha llegado el momento de reclamar una coherencia moral que se atreva a mirar todos los datos, que no se deje encadenar por la moda ideológica del momento, que no convierta al verdugo en héroe ni al aliado en enemigo por simple conveniencia política. Una coherencia que no se pliegue ante el cálculo de beneficios personales o de reputación, sino que se funde en principios firmes.

Podrán arrebatarnos honores, censurar nuestras palabras, aislar nuestras ideas. Pero la dignidad de hablar con libertad moral —sin obediencia a intereses ocultos, sin servidumbre a bandos— no se concede: se ejerce. Y ese ejercicio, hoy, es la forma más alta de amor a la humanidad.

Que no nos paralice el temor a perder algo en este mundo, cuando lo único verdaderamente intolerable es perder el alma en silencio. Porque cuando eso ocurre, ya no somos libres, aunque nos rodeen paredes sin barrotes. Y sin libertad de conciencia, la verdad no florece, la justicia se marchita y la humanidad pierde su rumbo.