Manifiesto adolescente
Para quienes aún no se han rendido
Armando Menéndez Suárez
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
Queridos adolescentes: Sé que estáis viendo el mundo tal como es. No como lo pintan los anuncios ni los discursos vacíos, sino como lo sienten ... vuestros ojos cansados, vuestras tripas revueltas y vuestros corazones que aún laten con verdad.
Sabéis –aunque a veces no sepáis cómo decirlo– que algo está podrido en esta civilización que os promete libertad mientras os encadena con likes, contratos precarios y mentiras vestidas de progreso.
Veis guerras donde debería haber diálogo. Hambre en un planeta que produce más de lo que necesita. Mentiras institucionales disfrazadas de valores. Y sentís, en lo más hondo, que todo este sistema os quiere obedientes, desconectados, adictos y dóciles… porque así sois más útiles, no como seres humanos, sino como piezas reemplazables.
Pero no estáis solos.
No sois tontos. No sois débiles. No sois esclavos si no lo consentís.
Dentro de vosotros hay una llama que ningún algoritmo puede apagar. Un espacio sagrado donde nadie puede entrar sin vuestro permiso. Es allí donde nace la rebeldía verdadera: no la del grito vacío ni la violencia sin rumbo, sino la del que se levanta cada día con el coraje de pensar por sí mismo, de amar sin poseer, de ayudar sin esperar aplausos, y de vivir sin vender el alma.
No dejéis que os anestesien con sexo sin amor, con pantallas sin verdad, con dinero sin ética.
No aceptéis la mediocridad como destino. No dejéis que os roben el asombro.
Estudiad, no para obedecer, sino para comprender. Trabajad, no para enriquecer a los de siempre, sino para construir algo digno. Amad, no para llenar vacíos, sino para compartir plenitud.
Y si alguna vez dudáis, buscad a los que caminan con el corazón abierto: sabios, maestros, compañeros, locos sagrados, buscadores de sentido. Están ahí, quizás en silencio, pero os reconocerán por la luz de vuestros ojos.
Vosotros no habéis venido a este mundo para ser esclavos. Habéis venido a recordar lo que los adultos han olvidado: que la vida es algo más que producción y consumo. Es misterio, es belleza, es lucha, es comunión.
Sed dignos. Sed libres. Sed compasivos. Sed valientes.
Y cuando no sepáis por dónde seguir, bajad la cabeza hasta el corazón. Él siempre os dirá la verdad.
