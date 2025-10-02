Ser santos en lo ordinario: la lección de Carlo Acutis

Hace unos días la Iglesia católica proclamó santo a Carlo Acutis, un joven que falleció en 2006 a los 15 años, dejando tras de sí ... un ejemplo luminoso de fe sencilla, entusiasmo juvenil y amor por la vida. El mundo lo recuerda como el 'influencer de Dios' por su afición a la informática y por haber recopilado en internet los principales milagros eucarísticos. Pero si nos detenemos a mirar más allá del titular, descubrimos que la canonización de Carlo nos interpela a todos en algo más profundo: qué significa realmente ser santo.

Cuando pensamos en un santo solemos imaginar a alguien con poderes sobrenaturales, capaz de obrar milagros espectaculares o de soportar sufrimientos heroicos. La tradición cristiana está llena de relatos así, y en ellos se inspira la devoción popular. Sin embargo, la santidad no es patrimonio exclusivo de figuras inalcanzables, ni exige hechos extraordinarios a ojos humanos. En realidad, la santidad está más cerca de lo que pensamos: es el ejercicio de lo ordinario desde el amor.

Carlo Acutis comprendió esto de manera intuitiva. No se propuso 'ser santo' como quien persigue un título o una medalla espiritual. Lo único que anhelaba era estar unido a Jesús, vivir en coherencia con esa amistad que sentía como el centro de su existencia. Su lema era claro: «No yo, sino Dios». Y en esa búsqueda sincera descubrió que lo divino se manifiesta precisamente en los gestos más simples: en ayudar a los compañeros, en no dejar solo a quien sufre, en mirar la vida como un don que se comparte.

La canonización de Carlo nos recuerda que la santidad no es un museo de reliquias ni una galería de héroes imposibles. Es, más bien, una llamada universal. Todos, creyentes fervorosos o distraídos, religiosos o laicos, jóvenes o adultos, podemos participar de ella cuando buscamos lo mejor para los demás. Cuando sembramos paz, cuando nos comprometemos con la justicia, cuando aliviamos el dolor del mundo, estamos entrando en esa corriente secreta que Jesús de Nazaret definió con su vida: amar hasta el extremo.

En este sentido, la santidad no es otra cosa que vivir el Evangelio en carne propia, incluso sin darnos cuenta. Muchos voluntarios que hoy entregan horas de su juventud en proyectos sociales, que acompañan a ancianos, que socorren a inmigrantes o que luchan por la ecología, quizá no se sientan llamados 'santos'. Y, sin embargo, lo son. Porque el bien que realizan no brota únicamente de su esfuerzo personal, sino de una chispa de un Bien mayor, que se abre paso a través de ellos aunque no siempre lo nombren.

Carlo Acutis ha sido canonizado porque la Iglesia reconoce en él un modelo válido para el siglo XXI. Un adolescente normal, aficionado a los videojuegos, con sentido del humor y con amigos, que al mismo tiempo supo hacer del amor a Dios el centro de su vida. Su testimonio rompe con el cliché de que la fe es aburrida o anticuada. Al contrario: muestra que se puede ser profundamente espiritual sin dejar de ser joven, alegre y creativo.

La invitación que nos deja Carlo no es a imitar sus talentos técnicos ni a buscar milagros espectaculares, sino a descubrir lo extraordinario que late en lo ordinario de nuestras vidas. Y eso, en definitiva, es ser santo: dejar que el amor de Dios se transparente en cada gesto, en cada compromiso, en cada servicio.

La sociedad actual necesita con urgencia este tipo de santidad cotidiana. Vivimos rodeados de violencia, desigualdades, soledades no resueltas. Y frente a ese panorama, hay miles de pequeños gestos de entrega que construyen convivencia y esperanza. Cada médico que atiende con paciencia, cada maestro que educa con pasión, cada joven que dedica su tiempo a un voluntariado, cada ciudadano que defiende la dignidad de los más vulnerables, está participando —a menudo sin saberlo— en ese proyecto de santidad que no es otra cosa que la humanidad reconciliada consigo misma.

Por eso, la canonización de Carlo Acutis no debe verse como un suceso lejano reservado a creyentes practicantes. Es un recordatorio de que la santidad está al alcance de todos, porque consiste en vivir con amor radical lo que somos y lo que hacemos. «Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias», decía Carlo. Su vida breve pero intensa es un desafío a no conformarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos, a descubrir que el bien es siempre un privilegio.

En definitiva, ser santo no es volverse un beato de estampita ni un héroe sobrehumano. Es, simplemente, hacer del amor una práctica cotidiana. Y eso, gracias a jóvenes como Carlo Acutis, sabemos hoy que no es una utopía, sino una posibilidad real para cada uno de nosotros.