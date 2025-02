Arte efímero

Era costumbre por esta villa marinera iniciar grandes obras, quizás de forma precipitada y sin base sólida, y que se quedaran por el camino. Todos ... conocemos grandes 'éxitos' de este modelo de gestión, como la ZALIA, Tabacalera, los accesos al Puerto, la regasificadora de El Musel, la depuradora del Este (por otros motivos, pero ahí está, muerta de risa) y muy especialmente, todo lo concerniente a las vías de tren.

En algún punto de esta historia, alguien debió pensar que poniendo el rótulo de 'provisional' se calmarían los ánimos de una población que, por suerte, hasta la fecha se lo ha tomado con más humor que ira. La cosa no es que haya mejorado mucho, vaya. Todo empezó en una caseta prefabricada con un cartel de 'Estación de trenes provisional' que está cada vez más cerca de que se le quite el título. El de 'provisional', por supuesto, no el de 'estación'. El caso es que, siguiendo esta linde, las obras que se proyectan siguen siendo igual de ruinosas pero ya se les da el carácter de provisional en origen, como si así se tuviera la disculpa ante el aluvión de críticas. Porque se sospecha que el 'Cascayu' del Muro tiene de provisional lo mismo que de operativo, al igual que las calles pintadas ahora de vivos colores que no son peatonales ni abiertas al tráfico, sino todo lo contrario.

La última intervención con fecha de caducidad borrosa es la Cuesta del Cholo, icono de los días de sol en Gijón, entre otras cosas, y uno de los puntos más típicos de la ciudad. Cambiar el tradicional adoquinado por una basta capa de 'alquitrán provisional' quizás sonaba espectacular en la cabeza de quien lo haya ideado, pero lo cierto es que, por muy mal que estuviera el empedrado, no se le puede echar la culpa nunca, y menos en estos casos, de una reparación que no respeta ni el contexto histórico ni la más mínima noción de estética. No llega a ser el 'Ecce homo' de Borja, pero la excusa ha sido la misma, que se ha criticado el trabajo antes de verlo terminado. Lo malo es que, en este caso, ni siquiera vamos a poder cobrar un euro para que el turismo friki inmortalice el destrozo. Y el término 'provisional', por estos pagos, no significa lo mismo que en el resto del mundo.