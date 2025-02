Comenta Compartir

Si hay algo que nos altera a los ciudadanos es que los políticos, que se dicen a nuestro servicio, nos tomen por tontos, fáciles de ... engañar y manipular. Un buen ejemplo es el absurdo protocolo establecido para la segunda dosis de AstraZeneca. La auténtica demonización de esta vacuna por políticos y competidores, que han despreciado sistemáticamente los dictámenes científicos de la OMS o la EMA, además de numerosas sociedades científicas, culmina ahora con el despropósito de pedir al ciudadano su consentimiento para llevar a cabo lo que no solo es más lógico, continuar con la dosis del mismo medicamento, sino no pedirlo para algo sobre lo que aún no existen estudios suficientes: combinar vacunas distintas.

La táctica de sembrar dudas y temor respecto a lo que se ha comprobado es, en una abrumadora mayoría de casos, seguro, no solo es jugar sucio, cargando sobre el ciudadano lo que debiera ser responsabilidad de la Administración, sino éticamente inasumible. Y aquí nuestro asombro ante la declaración del Comité de Bioética, que por lo visto vive en otro planeta donde no impera la sociedad de mercado. Si no hay suficientes dosis de AstraZeneca que nos lo digan. Si quieren favorecer a los competidores de ésta, magnificando sus posibles efectos adversos y ocultando los de las demás vacunas, que lo digan. Pero que no nos tomen por tontos.

