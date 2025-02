Asturianos de primera

Comenta Compartir

En Mieres se celebró el tradicional homenaje a Manuel Llaneza, fundador del sindicato minero. Un acto de contenido sindical en el que se lanzan mensajes ... sobre la actualidad económica y política. José Luis Alperi, secretario general del SOMA, criticó al Gobierno por no derogar la reforma laboral ni subir el salario mínimo. Tiene razón Alperi, con el programa electoral socialista en la mano, pero si se atiende al contexto se comprende que el Gobierno no haya subido el salario mínimo este año, porque en los ejercicios precedentes tuvo un incremento global que superó el 35%. Si la reforma laboral se deroga saldrán reforzados los mecanismos de intervención sindical, pero será un pésimo negocio para la creación de empleo. Aunque disguste a los dirigentes sindicales, la reforma laboral fue un instrumento de creación de empleo y elemento clave para la realización de inversiones en sectores como el de la automoción. Estoy convencido de que la Comisión Europea no permitirá al Gobierno de España derogar la reforma de 2012.

Alperi se mostró esperanzado con la llegada de los fondos europeos destinados a la reconstrucción. Quiere que contribuyan al equilibrio territorial, citando expresamente a las comarcas mineras, las alas de la región y el suroccidente: «No podemos permitirnos una Asturias de dos velocidades». Soy mucho más escéptico que Alperi sobre los fondos europeos. Si a España llegan los 140.000 millones anunciados, a Asturias le tocarán en torno a los 3.000 millones. La población será el factor decisivo en el reparto, aunque esté tamizado por otros parámetros. Si alguien piensa que Asturias será compensada por el coste de la transición ecológica, el paro juvenil, etcétera, es que todavía no se dio cuenta que en España van por delante el País Vasco y Cataluña, y luego otras regiones con mayor peso en el mapa autonómico. En las pasadas décadas el discurso del equilibrio territorial sirvió para convertir a las comarcas mineras en zona prioritaria para inversiones con estruendoso fracaso. Los proyectos financiados por los fondos deben ubicarse donde sean más rentables. No se puede malgastar el dinero. No podemos repetir los errores. En el área central de la región viven más del 80% de los asturianos y supongo que ahí querrán ubicar la mayoría de los proyectos sus promotores. Deseo que acierten y creen empleo. Cualquier otra consideración va contra los intereses generales de Asturias. La competencia por los fondos no será entre comarcas.

