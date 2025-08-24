Nuevos incendios, crisis anunciada

El verano de 2025 pasará a la historia como el más devastador en materia de incendios forestales en España. Antes de finalizar agosto, las estadísticas ... ya apuntan al mayor número de hectáreas quemadas de las últimas décadas. La situación no responde a un único factor, sino a una combinación letal de olas de calor cada vez más largas y recurrentes, abandono del medio rural y una masa forestal cada vez más densa y continua.

El verde eterno de los paisajes asturianos podría parecer un seguro de vida, un escudo natural frente al riesgo de sucumbir a este desastre; sin embargo, las cifras desmontan el tópico: una media de 11.000 hectáreas quemadas cada año y episodios recientes como las 25.000 de 2017 o las casi 15.000 de 2023 muestran que la amenaza es real.

La combinación de orografía complicada, pueblos dispersos y accesos difíciles multiplica el riesgo. Cada incendio es un desafío para los equipos de extinción y una amenaza directa para vecinos y bienes.

Rewilding: más bosque, más combustible

En apenas 80 años, los bosques se han multiplicado por dos en nuestro país y la biomasa acumulada se ha triplicado. Esta renaturalización esconde un gran peligro: el abandono de los usos agrícolas y ganaderos tradicionales ha dejado de generar paisajes mosaicos –con prados, huertos y pastizales que actuaban como cortafuegos naturales– para dar paso a masas vegetales densas, continuas y altamente inflamables.

Los expertos llevan años advirtiendo que estamos configurando un modelo de paisaje muy vulnerable a los incendios: aumento extraordinario de la biomasa forestal dentro y fuera de los bosques, también del combustible fino en las áreas arboladas, generando una gran continuidad en la vegetación tanto en vertical (del suelo a las copas de los árboles), como en horizontal, extendiéndose por el territorio sobre tierras abandonadas. Las aldeas han perdido las zonas periféricas de prados y huertos que servían como discontinuidades al fuego, generando una estructura continua altamente combustible. Además, se han creado espacios urbanos-forestales, donde viviendas y polígonos industriales se entremezclan con el monte.

Incendios fuera de capacidad de extinción

Cuando el fuego prende en este contexto, cualquier foco puede convertirse en un incendio de altísima energía, prácticamente imposible de extinguir: fenómenos extremos que generan su propia meteorología, capaces de desencadenar tormentas eléctricas y nuevos focos a kilómetros de distancia. Estos incendios, fuera de toda capacidad de extinción, pueden llegar a arrasar entre 5.000 y 10.000 hectáreas en apenas una hora. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, todo el concejo de Somiedo podría quemarse en menos de una semana con los peores pronósticos.

En este escenario, la prioridad de los equipos de emergencias deja de ser apagar el fuego para centrarse en salvar vidas, viviendas e infraestructuras críticas. Y esto es especialmente grave en Asturias, donde la dispersión de pueblos y aldeas, en plena interfaz urbano-forestal, complica cualquier operación de control.

Cambio climático: un acelerador del riesgo

El cambio climático no es la causa principal, pero sí el gran amplificador del problema. Las olas de calor son cada vez más largas y frecuentes, las sequías más prolongadas y las lluvias más torrenciales, lo que dificulta la infiltración de agua en el suelo.

Todos estos factores resecan la vegetación, aumentan el estrés hídrico de los bosques y pueden convertir cualquier chispa en el inicio de un incendio mucho más virulento que en décadas anteriores.

En Asturias, aunque las condiciones de humedad son mejores que en otras zonas del país, las estadísticas muestran que la ventana de riesgo se está ampliando. Los episodios de calor extremo, cada vez más habituales también en el norte, sumados a periodos de viento sur seco, crean escenarios de peligro que antes parecían improbables. El resultado es que la región ya no está al margen de la amenaza climática: el fuego en nuestros montes ha dejado de ser una excepción para convertirse en una posibilidad recurrente.

Inversión en extinción versus prevención

En este país hemos sido más de apagar fuegos que de prevenirlos: cada año se invierte tres veces más en extinción que en gestión forestal activa. Esta desproporción refleja una estrategia históricamente centrada en reaccionar ante el fuego más que en evitarlo, una tendencia que resulta imprescindible revertir.

En Asturias, abordar una verdadera estrategia de prevención se complica por la estructura de la propiedad forestal: más del 60% del monte pertenece a titulares privados y se encuentra dividido en miles de pequeñas parcelas. Este minifundismo dificulta la gobernanza del territorio y limita la posibilidad de aplicar medidas de prevención de forma integral y coordinada, condición necesaria para reducir el riesgo de grandes incendios.

El reto de la propiedad forestal, clave en la prevención

La despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo generacional en el campo auguran un panorama aún más complicado. Sin embargo, también existe margen para la acción.

La captura de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático, la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad, la protección contra la erosión del suelo o, incluso, el disfrute recreativo y cultural del paisaje son beneficios que los montes nos aportan y que sus propietarios nos facilitan de manera gratuita. Apostar por la corresponsabilidad en la gestión forestal, reconocer económicamente estos servicios ecosistémicos a sus propietarios y recuperar el vínculo entre la sociedad y el territorio son pasos imprescindibles.

Es fundamental fomentar fórmulas de agrupación, cooperativas o consorcios forestales, acompañadas de beneficios fiscales y ayudas específicas, que permitirían que los propietarios vieran recompensado su esfuerzo y se implicaran en una gestión activa del territorio. En última instancia, cuidar los bosques no solo es una responsabilidad individual de quienes los poseen, sino un interés colectivo: de su salud depende la seguridad, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la resiliencia de nuestras comunidades frente a fenómenos como los incendios forestales.