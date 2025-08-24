El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un bombero de Asturias y un miembro de una cooperativa forestal, en los montes de Perlunes. D. ARIENZA

Nuevos incendios, crisis anunciada

En este país hemos sido más de apagar incendios forestales que de prevenirlos: cada año se invierten tres veces más fondos en extinción que en la gestión forestal activa. Es una tendencia histórica que resulta imprescindible revertir

Asun Cámara

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

El verano de 2025 pasará a la historia como el más devastador en materia de incendios forestales en España. Antes de finalizar agosto, las estadísticas ... ya apuntan al mayor número de hectáreas quemadas de las últimas décadas. La situación no responde a un único factor, sino a una combinación letal de olas de calor cada vez más largas y recurrentes, abandono del medio rural y una masa forestal cada vez más densa y continua.

