Comenta Compartir

A Ignacio lo sacan pasada la media mañana, al solecito, y también después de comer, hasta que se nota el relente y su piel de ... enredaderas azuladas agradece el fuego bajo. En todo ese tiempo, bajo un cerezo que él mismo plantó, asiste a todos los que se acercan y le hablan en susurros. Al principio, eran simplemente quedabienes, pero con el tiempo se pide la vez y cada cual se toma su tiempo, como delante de un confesionario. Ignacio apenas se mueve. Sólo la cabeza, como si asintiera, pero nunca dice nada. Es depositario de penas, pecados, deseos y traiciones. Más discreto no puede ser. Si no lo fuera, quién sabe el lío que podría montar mezclando historias. No se sabe si procesa, tras su mirada perdida, lo que largan todos. Tampoco parece importarle a nadie, especialmente en estos tiempos, en los que muchos pagarían por un poco de atención sin interrupciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión