'El cautivo' o el riesgo de buscar lo desconocido

Cuando un cineasta de la talla de Alejandro Amenábar decide volver la mirada hacia Miguel de Cervantes, la expectativa es inevitable: ¿qué nuevas perspectivas pueden ... ofrecerse sobre la vida del escritor más universal de nuestra lengua? En 'El cautivo', el director madrileño escoge un capítulo apenas explorado pero de enorme potencial dramático; los años en los que un joven Cervantes, todavía sin el 'Saavedra' que lo identificaría para siempre, fue apresado por corsarios berberiscos y trasladado como rehén a Argel.

Lo primero que llama la atención es la apuesta profundamente personal de la película. Amenábar asume la libertad de ficcionar los huecos biográficos, imaginando lo que la historia documentada apenas insinúa. Esa osadía resulta estimulante, aunque no exenta de riesgos; la frescura narrativa que aporta en ocasiones se ve empañada por pasajes algo rígidos y una interpretación desigual de su reparto, factores que impiden que la obra alcance todo su potencial.

Con todo, 'El cautivo' funciona como relato de aventuras. Su acabado técnico es notable, con una factura clásica que remite al gran cine histórico de otras décadas. La ambientación y el vestuario brillan con luz propia, transportando al espectador a la atmósfera opresiva y a la vez esperanzada del cautiverio argelino. En ese terreno cabe aplaudir el trabajo del gijonés Iván Armesto como director de casting de figuración y pequeñas partes, que consigue dotar de veracidad incluso a los personajes más secundarios.

El punto más controvertido de la cinta reside en la insinuación de un vínculo emocional e incluso sexual entre Cervantes y su captor. Amenábar se adentra aquí en un terreno delicado; la especulación lícita sobre la intimidad de un genio frente a la tentación, tan contemporánea, de reinterpretar y etiquetar vidas pasadas con parámetros actuales. La película no ofrece respuestas cerradas, pero sí abre un debate sugerente, y en ello cumple con una de las misiones del cine: provocar conversación y reflexión.

Conviene situar esta obra dentro de la trayectoria de su autor. Amenábar cuenta con más de cuarenta premios Goya, un Óscar y la producción más cara de la historia del cine español, 'Ágora', rodada con 50 millones de euros del 2009. Sus primeras cuatro películas mostraron una solidez incontestable, mientras que en los últimos años su cine se percibe más irregular, con destellos de la genialidad que lo encumbró, pero también con un cierto aire de acomodamiento.

Y, sin embargo, a pesar de los titubeos, 'El cautivo' confirma que Amenábar sigue siendo, incluso en la duda, uno de los grandes narradores de nuestro cine.