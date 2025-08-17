El rugido indonesio en Hollywood

El regreso de Hutch Mansell en 'Nadie 2' no solo supone el retorno de un antihéroe carismático, sino también el choque entre dos estilos de ... cine de acción: la fisicidad cruda del sudeste asiático y la estilización precisa que Hollywood afianzó tras 'John Wick'. No es casual que David Leitch, creador del universo de Keanu Reeves, sea el productor de esta –por ahora– bilogía.

Bajo la batuta del indonesio Timo Tjahjanto, la secuela late con un pulso propio. Forjado en títulos como 'Headshot' o 'The night comes for us', imprime su sello: violencia directa y orgánica, sin concesiones. Su cámara no embellece los golpes; los deja caer con peso y emoción sobre la pantalla. Bob Odenkirk aporta a su personaje una dualidad magnética: vulnerable y letal. Cada enfrentamiento refleja el peso del pasado y la urgencia de proteger lo que aún le importa. La violencia es un lenguaje que narra la historia de un hombre agotado pero dispuesto a luchar.

En la última década, películas como 'Redada asesina (The Raid)' y su protagonista, Iko Uwais, popularizaron el silat, arte marcial indonesio. Paralelamente, John Wick hizo mundial el 'gun-fu', que fusiona armas de fuego con artes marciales y acrobacias, convirtiéndolo en tendencia.

Leitch y Chad Stahelski elevaron a especialistas y coreógrafos al rango de narradores visuales, situando la acción en el centro del relato. Quienes antes trabajaban en la sombra pasaron de anónimos a auténticas rockstars del género. Hoy, ese trabajo empieza a ser reconocido. La Academia de Hollywood estudia crear una categoría en los Óscar para premiar a estos artistas del riesgo y la coreografía, reivindicando su valor artístico y físico. Tjahjanto asume ese legado y lo transforma, une precisión coreográfica y brutalidad tangible, logrando escenas que impresionan y conmueven. 'Nadie 2' no solo satisface al amante de la acción, también conecta emocionalmente. Recuerda que, detrás de cada golpe, hay manos expertas y cicatrices reales, tanto en los personajes como en quienes los interpretan. El desenlace deja un mensaje rotundo: si 'Nadie' fue una sorpresa, 'Nadie 2' es una declaración. El corazón del cine de acción late en Yakarta… y Hollywood parece decidido a seguir su ritmo.