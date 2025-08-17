El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rugido indonesio en Hollywood

Aure Roces

Crítica de 'Nadie 2'

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

El regreso de Hutch Mansell en 'Nadie 2' no solo supone el retorno de un antihéroe carismático, sino también el choque entre dos estilos de ... cine de acción: la fisicidad cruda del sudeste asiático y la estilización precisa que Hollywood afianzó tras 'John Wick'. No es casual que David Leitch, creador del universo de Keanu Reeves, sea el productor de esta –por ahora– bilogía.

