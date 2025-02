Los bárbaros

Comenta Compartir

Qué envidia de los preceptores antiguos, los buenos colegios, la Ivy League... Esto no, que las universidades americanas se han echado a perder. No todo ... lo que leemos es como lo leemos, pero la universidad de Princeton ha decidido que para los estudios clásicos el latín y el griego no sean obligatorios. Seguirán disponibles en el departamento si los estudiantes los consideran relevantes para sus pretensiones académicas. Pero tendrán más libertad en su educación. Te puedes encontrar con que casi se va a hacer más hincapié en qué clase de culturas bárbaras eran la romana y la griega que en sus lenguas. No sé, parece que se hayan enterado ahora de la exclusión, la esclavitud, la segregación, la supremacía blanca y hasta del genocidio cultural de semejantes civilizaciones. Porque la decisión de apartar las lenguas clásicas es parte de los esfuerzos por mejorar el currículo y luchar contra «el racismo sistémico». Estos son los nuevos bárbaros.

