Bárcenas cantó

Comenta Compartir

Y nos desveló quién era el enigmático M. Rajoy. Para que no digan que es pasado, recordemos la reciente y actual forma de conducirse en este asunto: desoír denuncias internas, salir en tromba a apoyar a los corruptos y anunciar conspiraciones, destruir pruebas, recusar jueces, ... anular procesos, recurrir fianzas, obstruir como acusación particular, silencio a las preguntas de la Fiscalía, responder 'no recuerdo' al juez, impedir la renovación del CGPJ, gripar los engranajes de la justicia, utilizar los aparatos del Estado para volatizar indicios, y anteayer Egea sembró dudas sobre la independencia judicial. Miserable y depravada instrumentalización de las instituciones para perpetuarse. Y aunque Casado -en la ejecutiva cuando tan desoladoras fechorías acontecían-, enmudezca, Bárcenas es actualidad, no es pasado; porque el pasado, como decía Faulkner, «nunca muere y ni siquiera es pasado». El pasado construye el presente, o ¿los dirigentes actuales no se forjaron en aquel pasado y continúan siendo tibios con la corrupción? Es la historia del PP. Si no les gusta, ¡refúndense!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión