Comenta Compartir

Conocí a Battiato el 15 de xunu del 1981. Yera un llunes d'esos d'orbayu nos güeyos, na piel, nos deos. El cuerpu orbayaba y la hermana de Víctor Picallo, amigu del alma, trayía d'Italia 'La Voce del Padrone'. Punximos el discu nel ' ... tocata' que Víctor tenía en salón. Flipamos. El discu entamaba con 'Summer on a solitary beach', sentíase la mar y una voz con un timbre, con una manera dicir, ayeno a too. «Pasamos el veranu nuna playa solitaria...» dicía'l sicilianu, y ellí nos veíemos toos: sintiendo la calor, la galbana d'un día de sol interminable, como namás que son interminables los díes, dando n'eterno, cuando yes un guaje...

Aquella memorable cara A acababa col sumblime 'Cucurucucu', una miniantolóxica de la manera d'entender la música que tenía Battiato: coros operísticos, mezclienda de llingües, señardá, pop y rock y canción d'autor, too entemecío, too al rebuscu d'un oyíu complíz... El discu fue un pelotazu en tou Europa. Sentíalu na radiofórmula, y oyía aquellos comentarios fatos d'unos djs que nun taben preparaos pa ello: «Un nuevo cantante que ha hecho del humor su marca de fábrica» dicía ún d'aquellos nos 40 Principales... ¿Humor en Battiato? Sí, a fargataes... Pero nun yera esi humor que veíen los radioformulistes. Yera un humor acedosu y, al tiempu, tienru: como un fotograma del Chaplin más duru y namás que per rabaseres. Yera inevitable nun se meter pela vida y la obra de Battiato, con tola so alloriante producción de pura vanguardia anterior (tanto nos sesenta como nos setenta); cola so deriva p'hacia'l pop de la mano de 'Patriots', y esa españía de 'La voce del padrone' y esi pasote que fue 'L'Arca di Noe' (col brutal 'L'Essodo', con esa maraviella de 'Clamori' o esi bombazu cantáu con basa electrónica que yera 'Voglio vederti danzare'...), o esi poema sonoru que ye 'Orizzonti Perduti'... Y suma y sigue: rock, pop, ópera, Eurovisión, bandes sonores... Política (tovía atrona nel parllamentu italianu la so filipíca acomparando a los políticos coles putes del peor aquel...) Vilu en directu tres vegaes: dos en Madrid (¡una d'elles sacó a cantar con él a Manu Chao!), una nel Auditoriu d'Uviéu (memorable: un paisanu de 70 tacos sentáu mirando como los espectadores flotábemos al ritmu de 'Centro di gravita permanente'... Nun lu pudi ver en Corvera cuando actuó nel m'sa multitudinariu de los conciertos del Día d'Asturies que se recuerden: decenes de miles de persones atarraquitando los praos de Les Vegues y Los Campos... Les versiones n'español nun-y facíen xusticia: rebaxaben o maltraducíen unos orixinales escritos n'italianu o nel Sicilianu qu'añare de neñu los sos oyíos. Naquelles lletres convivíen Dante, Petrarca y los futuristes... Un mozu provocador, rebelde, visionariu morrió esti día col Alzheimer ente los llabios... Y siéntolo: ye parte de la mio esistencia... Y de la d'otros munchos. Siguirá vivu n'alcordanza... Siguiremos, con él, na Estación de los Amores...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión