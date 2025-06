Mario Draghi es uno de los economistas que se estudian en las facultades de Economía. Entre otras cosas, como ejemplo de lo que significa la ... confianza en el ámbito económico. En 2012, la credibilidad del euro estaba bajo mínimos, las primas de riesgos de países como España o Italia disparadas y las perspectivas no eran optimistas.

El 26 de julio de 2012, durante una conferencia, Draghi pronunció la siguiente frase: «Within our mandate, the European Central Bank is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough» (Dentro de nuestro mandato, el Banco Central Europeo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente). Esas palabras permitieron restaurar la confianza en el euro. El compromiso del BCE con el euro hizo que las primas de riesgo bajaran y que las dudas sobre la viabilidad del euro como moneda única desaparecieran.

Mario Draghi estudió Economía en Universidad de La Sapienza y se doctoró en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) bajo la supervisión de Franco Modigliani (Premio Nobel en 1985). Su trayectoria le llevó a la Presidencia del Banco Central Europeo en 2011 (hasta 2019) y a la presidencia del gobierno de Italia en 2021 (hasta 2022).

En febrero de 2024 volvió a la actualidad europea con el informe «Más competitividad, más productividad, más Europa», en el que marca una hoja de ruta para que la Unión Europea gane peso económico y político, profundizando en el proceso de integración y superando la fragmentación que la UEM no ha conseguido reducir y que condiciona el crecimiento europeo. Europeísta convencido, apuesta por profundizar el mercado único, por conseguir realmente una Unión de Capitales y, en definitiva, por avanzar en la gobernanza europea. En los tiempos que corren, necesitamos personas con su perfil que sepan a dónde ir y cómo hacerlo. Y, sobre todo, que sean creíbles. No se trata solo de decir qué hacer, sino de transmitir la confianza y la credibilidad para saber que podemos creer que se va a hacer.

Debemos celebrar este Premio Princesa de Asturias de Cooperación International 2025 por muchas razones. Una de ellas es que nos da la oportunidad de hacer todo lo que sea necesario para que nuestros estudiantes de Economía de la Unión Europea puedan escuchar a Mario Draghi en la Universidad de Oviedo.