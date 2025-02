Comenta Compartir

Estamos en el segundo mes de 2021 y la vacunación masiva no van tan rápido como se preveía. Los nubarrones, entonces, que se suponía iban a haber desaparecido con el año pasado parece que no tienen ninguna prisa en abandonar este, por eso se comienza ... a hablar ya de suspensión de actividades, como la Semana Santa o los sanfermines, angustiando aún más a una ciudadanía exhausta que, consciente de la dificultad de la situación que se atraviesa, no exige soluciones pero sí, al menos, que no se mienta.

Al inicio del primer confinamiento, del que pronto se cumplirá un año, se hablaba de que de esta pandemia la población saldría más unida y, a estas alturas, esa afirmación aparece como equivocada, como, igualmente, se perciben como erróneas declaraciones contradictorias que se fueron realizando desde el Gobierno y que, lejos de ayudar, sirvieron más que nada para crear confusión. Tampoco ayudaron mucho los discursos y comportamientos de los partidos de la oposición, que día sí y día también, aparecen como los heraldos negros anunciando todo tipo de hecatombes, que nos están llevando a la inmolación como país. Tanto unos políticos como otros han perdido, a lo largo de estos once meses, la oportunidad de reconciliarse con una sociedad que lleva tiempo avisando de su hartazgo, debido a la poca sintonía que quienes gobiernan, o quienes aspiran a hacerlo, mantienen con el conjunto de la población, incluidos sus votantes. Se están viviendo tiempos muy duros, en los que a la preocupación por la salud se une la que nos atenaza por la economía, la de hoy y la de mañana, pero eso parece que solamente nos incumbe a unos, porque que nadie dude de que los dueños del mundo y sus administradores continúan obteniendo suculentos beneficios.

