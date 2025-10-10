El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el día de la fiesta de España y la Hispanidad

Benigno A. Maújo

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

La Ley 18/1987, de 7 de octubre, establece que el 12 de octubre es el Día de la Fiesta Nacional de España. No obstante, ... esta celebración se oficializó ya en 1918 por el Rey Alfonso XIII y originalmente honraba la influencia mundial de España. Señala esta Ley, con visión tal vez algo corta, que estamos ante «una efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos». Es también el Día de la Virgen del Pilar, onomástica pues de muchas mujeres españolas con ese nombre, nuestras Pilares; Santa Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil desde 1913; de la ciudad de Zaragoza, de Aragón y del Cuerpo de Correos y Telégrafos.

