Un salesiano en el Vaticano

Vaya por delante mi reconocimiento a todos los Papas que, a lo largo de 2025 años de historia, han sabido llevar con sabiduría, humildad y ... tesón el timón de la barca de Pedro. De manera particular a Pío XII –Eugenio M.ª Giuseppe Giovanni Pacelli–, Juan Pablo II –Karol J. Wojtyla– y Francisco –Jorge Mario Bergoglio–. Todos ellos han dejado, sin duda, una huella imborrable no solo en el cristianismo, sino en todo el mundo; cada uno de ellos según su formación, estilo y experiencias personales. El último de ellos, el Papa Francisco, introduciendo en el Vaticano los sentimientos de humildad, verdadero y demostrado amor a los pobres y predicando con su vida, de auténtica pobreza (solo material) dentro y fuera del propio Vaticano, las enseñanzas de Cristo.

Que dentro de los integrantes del cónclave de cardenales existen personas de gran sabiduría, experiencia y demostración de ser fieles defensores de la doctrina de Cristo no me cabe la menor duda; aun así, me atrevo a proponer al Espíritu Santo que tenga muy en cuenta las cualidades cristianas, humanas, intelectuales y la vasta experiencia mundial de D. Ángel Fernández Artime también. Es verdad que fue nombrado cardenal por el Papa Francisco hace solo dos años, pero, como rector mayor de los salesianos ha hecho una labor mundial muy encomiable a lo largo de once años, recorriendo también más de 120 países.

Por todo ello, ser además una persona joven (aún no cumplió los 65 años de edad) muy afín a las ideas del Papa Francisco, con quien convivió varios años en Argentina, etcétera, me atrevo a sugerir hoy al Espíritu Santo lo tenga muy presente en la próxima elección del nuevo Papa. En los tiempos y circunstancias que nos tocan vivir hace falta, más que nunca, un Pontífice joven, sólidamente formado (espiritual y humanamente), con un conocimiento y vivencias muy amplios de todo el mundo y dispuesto a sobrellevar la pesada cruz de Cristo, sin desánimo, cansancio ni fatiga. ¡Si además de salesiano, es asturiano también, miel sobre hojuelas!