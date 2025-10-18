El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un comino

Del mejor bar del mundo a Cotorritos

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ciudad de México está llena de contrastes de día y también de noche. El segundo mejor bar del mundo en 2025, primero en 2024, según ... 50Best Bars, dista tan solo doscientos metros de la cervecería Cotorritos. Jóvenes en su mayoría internacionales hacen cola en la entrada trasera del hotel NH Collection sito en Colonia Juarez, en el barrio rosa, para poder acceder al Handshake Speakeasy. No solo hay que esperar religiosamente a que llegue la hora del turno asignado –pasados noventa minutos desde su entrada, lo que la casa llama «una sesión», los clientes tienen que salir obligatoriamente del bar para que entren otros– sino que hay que conseguir una reserva vía web con días de antelación, según el horario elegido, que se cumple a rajatabla. Las reglas están claras. Si uno llega quince minutos tarde se considera «no show» y se pierde el turno y el dinero porque al reservar hay que abonar 250 pesos mexicanos por persona, unos 12 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  3. 3 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6

    Adrián Barbón se reúne con el embajador chino para «desatascar» el proyecto de la fábrica de BYD
  7. 7

    Estos son los sectores que tiran del empleo en Asturias
  8. 8 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  9. 9

    Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia
  10. 10 Muere Ace Frehley, uno de los fundadores de Kiss, tras sufrir una trágica caída

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Del mejor bar del mundo a Cotorritos