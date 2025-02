Comenta Compartir

No les gusta que cojamos el coche, no les gusta que comamos carne, no les gusta que tomemos azúcar, no les gusta que usemos dinero. ... El que lo tenga. Estos señores que deciden sobre qué tenemos que hacer están tramitando en el Senado la nueva ley contra el fraude, que contiene la medida de no pagar en efectivo con más de mil euros. Pero si eso son dos billetes de 500. ¿Qué voy a hacer con la pinza de plata para pillar los billetes? ¿O con la goma? Es que ya no podemos ni hacer coplas bonitas. Aunque no podíamos porque los billetes ya no son verdes. «Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son». En versión de Paquito Jerez o de Emilio El Moro. «Conocí un pobre muchacho, que era feo y jorobado. Enseñó billetes verdes y hoy está hospitalizado. Pues encontró a una muchacha, que hay miles por ahí. Con la tranca de una puerta le reventó la nariz». Ahora resulta que el cachondeo de Emilio el Moro sobre lo peligroso del dinero va a ser ley.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión