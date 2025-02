La novela preferida de Blanca Álvarez yera 'El jorobado' de Paul Feval... Enrique de Lagardere yera una Blanca Álvarez del sieglu XIX nel imaxinariu de ... la escritora de Cartavio (Cuaña), anque los dos compartíemos que l'empiezu de 'Scaramouche' de Rafael Sabatini («Nació con el don de la risa y con la intuición de que el mundo estaba loco. Y ese era todo su patrimonio») yera de los meyores de la historia de la lliteratura.

Na so mocedá, axuntare eses figures demiúrxiques a la de so padre, Gabriel, proteicu y aventuriegu... Y d'esa xuntanza (onde nun faltaba la pingarata matriarcal de so madre Estrella) salió, nun podría ser d'otra manera, la madre d'Iria y d'una montonera vides vivíes al través de milenta personaxes de ficción que foi creando rigorosa, cariñosa, pacientemente.

Conocí a Blanca Álvarez y, obviamente, enamoréme: yera un resplandiu esllumante que combatía enfermedaes incurables, feminista, bisex, periodista, comprometida, solidaria... y qu'escribía como dios, perdón. Como diosa, como la deva que moraba nes sos entrañes, que navegaba peles sos venes. Polemista, rápida, cariñosa, repunante, con un xeniu de mil degorrios, perfeccionista, amable, hipersensible senciella, sofisticada, glamurosa, cosmopolita, aldegana, matriarca dematriarques, independiente y faedora de repúbliques secretes.

Vila na última páxina del 'AS', esborrando col so talentu a la moza en topless de turnu. Entrevila nel 'Interviú', escribiendo, reportando... Dio pasos p'alantre cuando tou dios quedaba paráu mirando lo que pasaba en Bosnia o nel Kósovu... Y escribía como diosa, aquellos poemes que llevaren el Cálamo, aquelles noveles xuveniles, aquellos ensayos...

Gracies a ella reconocimos a Corín Tellado. Amiga de los amigos, lluchadora, hiperactiva... Vázquez Montalbán falaba maravielles d'ella... Nel 1995, con Blanca Álvarez dirixendo un cursu de creación lliteraria en Corvera, tuvieron Montalbán y Andréu Martín... D'aquella xuntanza salieron escritores, revistes, fancinos...

Dinamizadora, entusiasta... Amaba la serie negra, la so boca escupía titulares a velocidá de vértigu. Nun se cortaba. Adorablemente necia, adorablemente entregada a toa causa perdida que lo mereciere... Áceda, duce, amarga, quemada, intuitiva... Xenia, fada... Blanca: fue un honor, un completu honor, poder compartir contigu tiempos y espacios, unes veces más cerca, otres de lloñe, siempre n'alcordanza... Siempre dende'l reconocimientu. Asturies pierde una de les sos creadores fundamentales. La diosa gana.