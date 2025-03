El boli de Scarlett

Comenta Compartir

El otro día vi a Scarlett Johansson firmando un autógrafo. El collar, el anillaco y el escote (voy a ser fina, que ahí se podían dejar el gintonic y unos anacardos) desviaban la atención de lo importante: cómo cogía el bolígrafo. Con toda la zarpa. ¿En qué acequia se ha criado esta chica? Vale, eso seré yo. Dos generaciones me separan del bancal. Pero una va al colegio para eso. Para no ser 'El pequeño salvaje' de Truffaut. Para tratar de ser Helen Keller. Agarrar el bolígrafo así produce la misma perturbación que cuando ves a alguien con una mano sana agarrar el tenedor como si fuera un puñal. No veo excusa alguna. Si en tu familia no te han enseñado, fíjate. Hay gente a la que mirar, películas, lo que sea. Demonios, un tenedor y un cuchillo no son palillos chinos.

Y lo mismo vale para la ortografía, ese desastre nacional. Todos esos adultos escribiendo 'sobretodo' (junto cuando no se refieren a la prenda de vestir), todos esos 'a parte' (separados). Leo en el periódico sobre el libro 'El profesor Don Pardino contra los titis' (Plan B) y sobre su éxito también en internet. Con sus viñetas. Dibujitos. Como si Mortadelo y Filemón enseñaran ortografía. Mejor eso que nada. Nosotras llegábamos a clase de pequeñas (cuando en el colegio lo único que podías pillar eran piojos) y lo primero era el dictado sacado de la 'Breve Ortografía Escolar' de Manuel Bustos Sousa. Y faltas de ortografía en el instituto suponían suspensos, no digo ya en la universidad.

No sé qué ortografía tendrá Scarlett, pero con lo del boli da la razón a Evelyn Waugh: «Las buenas maneras son especialmente necesarias en el caso de las personas corrientes. Los guapos pueden permitirse el lujo de no tenerlas».