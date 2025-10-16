El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

Ánimo, españoles

Las Cortes Generales son hoy un frívolo 'reality show', de canal de baja estofa y actores de tercera. La fina ironía, la cita de autoridad o la contundencia del dato han dejado paso al engorilamiento en su más gruesa expresión

Borja del Campo Álvarez

Borja del Campo Álvarez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:51

Bochorno, desazón, vergüenza. Son sentimientos que, salvo los lobotomizados de turno, los ilusos almibarados o los burócratas del 'establishment', todos estamos experimentando. Surgen con la ... simple lectura de la prensa diaria. Con escuchar cualquier tertulia radiofónica. Con ver un par de informativos. Con seguir las redes sociales. La vida política de nuestro país sigue dejando un reguero de episodios verdaderamente berlanguianos. Aunque, a decir verdad, ya quisieran la mayoría de los políticos estar a la altura de un estilo cinematográfico tan limpio, único e irrepetible como el que nos legó Luis García Berlanga.

