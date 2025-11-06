El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Dimisión en diferido

Que buena nota tomen quienes siguen salpicados por truculentas historias de dudosa reputación moral

Borja del Campo Álvarez

Borja del Campo Álvarez

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mal acostumbrados nos tienen en España en lo que a asunción de responsabilidades políticas se refiere. Cuántas veces hemos asistido a verdaderas crisis, de diversa ... naturaleza y dispar impacto, sin que el mandatario de turno haya dejado su puesto. Se ve que el cargo engancha. Es lo que conlleva no tener más profesión que la de político. Eso o tener poca vergüenza, según se mire. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, sentó un precedente que, por desgracia, muy pocos han emulado. Muchos que lo consideran un referente para tantas causas podrían también darnos el gusto de repetir tan honorable gesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  3. 3 Asturias, en alerta: ocho incendios activos y vientos de 160 kilómetros por hora
  4. 4 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  7. 7 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  8. 8 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  9. 9

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  10. 10 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dimisión en diferido