Emilio Serrano, un grande
Bosco Torremocha
Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:35
Emilio Serrano ha sido un grande en todos los sentidos. Una persona de enorme dimensión humana y empresarial. Emilio pasó por esta vida dejando huella ... en todo a cuanto se dedicó y en todos a los que conoció. A sus 92 años, Emilio seguía siendo un hombre plenamente vigente, con una asombrosa actualidad de pensamiento y una curiosidad intacta hacia el mundo que le rodeaba.
Su VITALIDAD (con mayúsculas) bebía a partes iguales de su interés por lo nuevo, de su compromiso con el presente y del recuerdo de los pasajes de una vida plena. En estos tiempos donde los valores parecen haber perdido su significado y donde el conflicto reina sobre la palabra y el entendimiento, Emilio era más actual y necesario de lo que muchos siquiera soñaríamos con serlo algún día. Desde su mediana altura y sus pasos cortos pero firmes, nos enseñó una mirada de grandes y vibrantes ojos. Nos enseñó una versión mejorada, más humana y reconocible. Su vida y legado permanecerán para siempre con nosotros. En lo empresarial, recuerdo perfectamente frases que son lecciones de vida de cómo mantener una empresa familiar durante siglos: trabajar en equipo para no hundirse en solitario; hacer negocio es circunstancial y hacer empresa es construir futuro; la felicidad del trabajo bien hecho; la importancia de anteponer lo digno a lo práctico, convencido de que lo pequeño es hermoso.
No son meras palabras, tengo aquí a mi lado, un aguardiente de sidra que me regaló en mi última visita y da testimonio de todo ello. En lo personal, Emilio era aún más grande. El reloj se paraba cuando estaba contigo. Escribía a mano, dedicándote tiempo, haciéndote siempre sentir importante para él. En su zaguán, una placa lo definía con precisión como reconocimiento por la palabra amiga y la cordial hospitalidad con la que siempre recibía a quienes llamamos a la puerta de su casa.
Toda Asturias llora su muerte, y más allá. Todos estamos un poco huérfanos.
Mi más sentido pésame a toda la gran familia de Licores los Serrano.
Hoy más que nunca, brindemos por Emilio Serrano.
Gracias eternas por tu legado, Emilio. Descansa en Paz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión