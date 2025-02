Comenta Compartir

No se me quita de la cabeza la noticia del cáncer de Julia Otero. Por supuesto no es la primera persona que conozco con esta ... enfermedad ni va a ser la última. Tampoco asocio ya la presencia de un tumor maligno a una condena de muerte. Para nada. Conozco a un montón de personas que, tras superarlo, llevan una existencia completamente normal. Bueno, normal no, incluso mejor. Más intensa e interesante. Porque al margen de los tópicos y el 'bla, bla, bla' de que lo que no te mata te hace más fuerte (y tal), es realmente cierto que el cáncer muchas veces supone una lección de vida.

Que se lo digan si no a Sandra Ibarra, que con los amargos limones de sus dos leucemias ha hecho un delicioso jarabe de limonada, un elixir balsámico que cura el susto y consuela a muchos diagnosticados. Aún así, Sandra no lo ha maquillado nunca: «El cáncer es una putada». Por eso aplaudo la valentía, la naturalidad y la elegancia con que Julia ha comunicado a su audiencia que le han encontrado unas «células egoístas» y que tiene que dejar temporalmente la radio. La periodista lo ha llamado por su nombre: c-á-n-c-e-r. Con todas las letras. Y lejos de dejarse arrastrar por el sentimentalismo ha aprovechado para echarle humor y amenazar con volver «a dar la tabarra entre quimio y quimio». No es la única. Dani Rovira, igual que muchos otros enfermos, dio una lección de entereza cuando le diagnosticaron un linfoma. Y es curioso... Cómo estará el panorama que algo tan duro como la noticia de un ser humano enfrentándose al cáncer representa un oasis en mitad de tanto ruido mezquino; la verdad desnuda frente a tanta mentira y manipulación de ida y vuelta; la serenidad ante un peligro real en contraste con la histeria violenta ante la nada más absoluta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión