Cada año por estas fechas hace su aparición por los ríos gallegos, principalmente por el Miño y el Ulla, un pez-parásito-vampiro: la lamprea, que acude a desovar después de haberle chupado la sangre mientras viaja por el morro y con el morro de ... ventosas pegado a salmones o tiburones, cruzando el Atlántico hasta alcanzar el río. Tan fieles al regreso anual de la lamprea, han sido, las referencias a su leyenda negra, como la que afirma que los romanos las alimentaban en los viveros, echándoles en la pileta esclavos vivos, barbaridad de la que no consta ninguna referencia histórica. Tampoco hay ninguna indicación sobre la lamprea en el recetario de Apicio (siglo I), pero sí sabemos que, en efecto, los romanos la consumieron y apreciaron. Tan siniestro y sabroso 'chupasangres' es capturado con artes tradicionales como la fisga (especie de arpón) o con nasas, para evitar que pierda sangre, ingrediente imprescindible para elaborar la oscura salsa con la que suele acompañarse cuando se cocina a la bordelesa, a la que previamente se añade vino tinto para que no coagule, como si de un civet se tratara. Otros métodos de pesca utilizados son las redes que se echan en la zona más próxima al mar, la desembocadura del río. Tal vez la más antigua de las artes sea la de las 'pesqueiras', unos muros de piedra que hay en el bajo Miño del tiempo de los romanos que están numerados y pasan de padres a hijos, donde se amarran las nasas a la pared durante la noche y se recoge la pesca por la mañana. Yo, que soy lampreinómano perdido, confieso que muchas son la orgías gastronómicas a las que he asistido meciéndome con ella durante mi provecta vida, mientras provocaba en mi un canto a Galicia en cada encuentro. Las más de las veces a la bordelesa, pero también en escabeche, ahumada o rellena a modo de fiambre. Esperando estoy a que la pandemia me permita hacer una escapada al territorio vecino para disfrutar como un enano.

