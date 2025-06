La Ascensión lánguida

Es la primera vez en 400 años que no vamos a disfrutar de la feria de ganado de La Ascensión. Queremos recuperar esta fiesta tan ... importante, que activa el comercio, el turismo, las zonas rurales y, en definitiva, la economía».

Este inicio crítico no surge de este concejal, no; es del señor Canteli, en una publicación suya fechada el 1 de junio de 2019. Quizá contra el gobierno de progreso se vivía mejor. Hacer los deberes uno mismo es otra cosa. Porque en 2025, al igual que el año pasado, no hay feria de ganado en La Ascensión. De la antigua feria, origen de todo, no queda ni el nombre, rompiendo así con una tradición secular.

Oviedo tuvo tres ferias de ganado: La Ascensión, San Mateo y Todos los Santos, siendo la primera la principal, logrando un gran arraigo. En 1889, R. Prieto y López-Dóriga, en su libro Siluetas Ovetenses, decía:

'Dudo que otros pueblos se identifiquen con los genuinamente ferieros los que no tengan nada que feriar, pero aquí vamos a la feria y nos preocupamos y hablamos de la feria como si algo nos fuese en ella. Lo general es que no tengamos caballerizas y no seamos dueños de otra crin que la vegetal que, en vez de pelote, forma las tripas de la trasnochada butaca; pero apenas se columbran los vistosos collares de las muletas, van los aficionados al real de la feria con una constancia digna de mejor causa'.

Muchos ovetenses, entre los que me encuentro, recordamos las inexcusables visitas a los terrenos del antiguo matadero para ver las transacciones de ganado —apretón de manos mediante—, por mucho que no tuviéramos nada que ver con ese mundo. Eso es historia.

Gracias a Canteli, cada vez es más difícil distinguir si estamos en La Ascensión, en San Mateo o en Navidad. Lo que sí hay que reconocer al alcalde es que ha conseguido lo que pocos: San Mateo sin chiringuitos. El año pasado, el Martes de Campo sin campo. La Feria de La Ascensión sin feria. ¿Qué será lo siguiente? ¿El Campo San Francisco sin campo? Porque sí hay un elemento común: el abuso sistemático de nuestro Campo San Francisco. Un Jardín Histórico en el que lo mismo cabe una pista de hielo, una noria o carpas para todo, demostrando una nula sensibilidad ante un espacio identitario y esencial como pocos en Oviedo.

Sí, señor Canteli, los y las socialistas sí queremos recuperar esta fiesta tan importante. Queremos preservar nuestras tradiciones. Queremos conservar el espíritu popular de otras fiestas como San Mateo que, desde que usted es alcalde, languidece. Queremos proteger el Campo. Y, sobre todo, queremos preservar nuestro futuro. Con usted al frente, me temo que nada de esto será posible.