Donald Trump, el hijo del sol

Lo que da más miedo es que los republicanos lo apoyen hasta el borde del abismo, no sé si por convencimiento o por terror a lo que les pueda pasar si no muestran una adhesión inquebrantable

Carlos Nores

Carlos Nores

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Muchos gobernantes con poder absoluto se consideraron hijos del Sol, como los Incas de Perú o los faraones de Egipto y alguno, como Luis XIV, ... llegó a considerar que él mismo era el sol propiamente dicho. A Donald Trump también le encantaría jugar en esa liga, pero más que el sol mismo, me recuerda al hijo de Helios, el dios-sol de los griegos, conductor del carro solar, que tampoco está nada mal. Al fin y al cabo, hijo del Sol.

