Agosto en julio

La llegada del buque-escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' con la Princesa Leonor a bordo y de la fragata 'Blas de Lezo' ... han sido todo un regalo para Gijón, que vive en el primer fin de semana de julio una ocupación y un programa de actividades que nos hace pensar que ya estamos en pleno agosto. Metrópoli y la Semana Negra completan un puzle festivo como polos de atracción de miles de personas. No cabe duda de que la ciudad parece vencer definitivamente esa estacionalidad turística que sólo mostraba el cartel de 'completo' en la primera quincena de agosto. La realidad, pese a las tradicionales apostillas de hosteleros y hoteleros, es que resulta complicado no solo conseguir una mesa para cenar sino también, simplemente, sentarte en una terraza a tomar algo o coger un taxi. Todo está lleno. Y prepárense, porque en breve llegan el Circo del Sol y las fiestas del Carmen, en una programación sin fin. Ahora Gijón tiene por tanto dos retos muy importantes: por un lado, conjugar la masiva presencia de turistas con su tranquila vida tradicional, para que no cunda eso que ahora se llama 'turismofobia', y. por otra parte, preparar sus infraestructuras para soportar este boom que puede también hacerla morir de éxito y perder tan magnífica oportunidad de crecimiento. Gijón necesita nuevos aparcamientos disuasorios, conseguir una circulación más fluida y regular con severidad horarios y decibelios.

