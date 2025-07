Comenta Compartir

Carmen Moriyón afronta el verano con un recuperado brillo en los ojos y el semblante relajado tras la dura batalla contra la sinrazón de los ... responsables del Puerto. Le dejó muchas horas sin dormir y muchas preocupaciones, pero sabe que ganó y así se lo reconocen cuantos se cruzan en su camino. Anteponer los intereses de la ciudad es lo que tiene. Los ciudadanos, al fin y al cabo, lo que queremos es que los políticos resuelvan problemas. Que haya más viviendas asequibles, que se haga el vial de Jove, que se solucione la falta de aparcamiento... y que la oposición sea tan dura como constructiva. Pero que no califique a los ciudadanos de pertenecer a la 'fachosfera' cuando no comparten el 'pensamiento único'. Ese sectarismo, a la larga, sólo conduce al aislamiento y a quedarse rodeado por los palmeros de turno. Y digo que hay alcaldesa para rato, porque superado el ecuador del mandato, Moriyón afronta la parte más visible de su gobierno, con la puesta en marcha de los grandes proyectos transformadores. La Universidad Europea, el Hospital Quirón y Tabacalera marcarán un antes y un después. Los ciudadanos queremos ver que Gijón avanza, independientemente de las siglas que gobiernen en el Ayuntamiento. Hay un gran proyecto de ciudad y la oposición debería sumarse al mismo con la misión de mejorarlo y cambiarlo cuantas veces sea necesario, pero no boicotearlo. Luego pasa lo que pasa, porque se le olvida que el futuro de Gijón es de todos.

